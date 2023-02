Die AllgäuStrom Volleys Sonthofen liefern beim 3:2 gegen Ansbach das nächste Drama auf dem Parkett. Drei Schlüsselfiguren erklären das Phänomen.

Sie haben einmal mehr stark begonnen, um einmal mehr stark nachzulassen. Sie haben es erneut sehr spannend gemacht, mussten erneut lange zittern – hatten aber diesmal das Happy End für sich. Mit einem dramatischen 18:16 im Tiebreak gewannen die AllgäuStrom Volleys Sonthofen den Drittliga-Krimi gegen den TSV Ansbach auf heimischem Parkett mit 3:2 und absolvierten dabei im 15. Saisonspiel bereits den achten Fünf-Satz-Marathon (25:14, 22:25, 25:19, 22:25 und 18:16). Die Oberallgäuerinnen mussten sogar das vierte Mal in Serie über die volle Distanz gehen. Nach dem nächsten Drama in der Sonthofer Allgäu-Sporthalle haben wir uns mit Trainerin Vanessa Müller, Zuspielerin Veronika Kettenbach und Kapitänin Katharina Schöll auf Ursachenforschung begeben.

Die späte Erlösung

Kettenbach: „Wir sind happy, dass wir so ein verrücktes Spiel noch gewonnen haben, aber es ist unheimlich ärgerlich, dass wir Punkte liegenlassen haben, weil es unnötig war. Aber es war ein großer Kampf und am Ende haben wir gesiegt.“

Müller: „Es ist wichtig, dass wir auch aus so einem Spiel mit Punkten rausgehen. Die Durchhänger können wir uns nicht immer erklären, aber es zeugt von der Qualität der Mannschaft, dass sie sich zu keinem Zeitpunkt aufgibt.“

Der unberechenbare Gegner

Schöll: „Ansbach ist unterbesetzt angereist, hatte absolut nichts zu verlieren und ist auch genauso wild aufgetreten. Wir haben am Anfang dominiert und haben die Gäste nur mit unseren Fehlern erst ins Spiel kommen lassen.“

Kettenbach: „Bei einem Gegner mit nur acht Spielerinnen ist immer von Gefahr auszugehen. Solche Gegner kann man nur durch eigene Schwächen stark machen. Im ersten Satz haben sie kein Land gesehen – danach haben wir weniger Druck und viel mehr Fehler gemacht und sie dadurch ins Spiel gebracht. Und sie haben extrem gut aufgeschlagen.“

Das Nervenflattern und die Lehren

Schöll: „Ich kann mir nicht erklären, wie es sein kann, dass die Konzentration bei einem Seitenwechsel innerhalb von nur drei Minuten so derart verloren geht. Ich kann das nicht nachvollziehen, es lag aber diesmal gegen Ansbach sicher nur an der Konzentration – nicht am spielerischen Vermögen.“

Kettenbach: „Es ist wichtig, dass wir am Ende an unsere Stärke und an unser klares Spiel aus den vergangenen Wochen anknüpfen konnten. Das nehmen wir mit.“

Der Schlüsselmoment

Schöll: „Zum Glück hat Alexandra Kettenbach im fünften Satz eine wahnsinnige Aufschlagserie hingelegt. Ohne diese Serie hätten wir nicht gewonnen. Egal, wer am Schluss eingewechselt wurde, hat neue Energie aufs Feld gebracht und hat dem Team geholfen.“

Kettenbach: „Es hat mich besonders gefreut, dass Asiye Gürsoy viel Einsatzzeit bekommen hat, das richtig gut gemacht hat und am Ende auch die Wende mitgebracht hat. Irgendwie war es an diesem Tag nur möglich, auf einer Hallenseite einen Satz zu gewinnen – zum Glück standen wir am Schluss auf der richtigen Seite.“

Die Marathon-Serie

Schöll: „Achtmal in 15 Spielen fünf Sätze zu spielen, ist eine brutale Quote, sagt aber gar nicht allzu viel aus. Fünf-Satz-Spiele entstehen meist unnötig. Das ist gegen den Tabellenführer zwar nicht der Fall, durchaus aber wenn man gegen den Letzten spielt. Wir müssen uns einfach früher belohnen.“

Müller: „Es ist in dieser Saison sehr oft sehr anstrengend und sehr nervenaufreibend, dauerhaft, über zwei Stunden lang permanent präsent sein. Es macht einen Riesenunterschied, ob wir solche Spiele, wie gegen Ansbach, knapp gewinnen, oder die Spiele gegen starke Topteams. Und trotzdem ist es wichtig für das Team, aus solchen Spielen zu lernen. Irgendwie scheint das zu unserem Hobby geworden zu sein. Solange es für uns gut ausgeht, bin ich happy damit – aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir mal wieder glatt gewinnen und drei Punkte mitnehmen.“