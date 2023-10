So haben die Oberallgäuer gewählt: Hohe Wahlbeteiligung und ein Start-Ziel-Sieg

Obwohl die CSU und Eric Beißwenger im ganzen Stimmkreis Lindau-Sonthofen vorne lagen, gab es regionale Unterschiede beim Abschneiden in den Orten.

09.10.2023 | Stand: 19:01 Uhr

Bis spät in die Nacht wurde am Sonntagabend im Oberallgäu ausgezählt. Am Ende stand ein klarer Sieg der CSU mit 37,5 Prozent der Stimmen vor Freien Wählern (18,2) und Grünen (15,8). Doch die Kandidaten schnitten in den verschiedenen Gemeinden des Stimmkreises Lindau-Sonthofen (710) recht unterschiedlich ab. Eine Analyse des Wahlergebnisses:

