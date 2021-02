In Oberstdorf steigt gerade die Nordische Ski-WM 2021, aber davon ist wenig zu spüren. Wie die Stimmung im Ort ist und wie die Oberstdorfer zur WM stehen.

28.02.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Sogar das Nebelhorn spielt mit und macht seinem Namen nicht alle Ehre. Kein Wölkchen ist zu sehen. Die verschneiten Spitzen von Fellhorn, Höfats oder Himmelschrofen glitzern unter einem stahlblauen Himmel in der Sonne. In Oberstdorf flanieren wenige Menschen durch fast leere Gassen. Im Kurpark treiben die tiefgrünen Spitzen der Tulpenblätter aus der Erde. Frühlingsstimmung im Bergparadies, fast schon kitschig. Und so gar nicht überlaufen.