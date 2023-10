So kam Carola Niemann von der Kuh Nelly zu Sindbad

Carola Niemann gibt in München ein Mode-Magazin für kurvige Frauen heraus. Ihre Kindheit verbrachte sie in Bad Hindelang. Als junge Frau sang sie einen Fernseh-Hit. Mit 80 will die heute 61-Jährige wieder auf der Bühne stehen.

06.10.2023 | Stand: 18:30 Uhr

An ihre Kindheitsjahre in Bad Hindelang hat Carola Niemann durchweg positive Erinnerungen: „Denke ich an Hindelang, fallen mir als erstes meine Lieblingskuh Nelly, der Viehscheid, aber auch die schönen Bastelnachmittage, Ski- und Rodel-Ausflüge ein“, sagt die 61-Jährige. Heute kann sie auf ein bewegtes Leben mit vielen Höhen und Tiefen zurückblicken. Für Fernsehaufnahmen besuchte die quirlige Chefredakteurin von „The Curvy Magazine“ ihre alte Heimat Bad Hindelang und den Viehscheid.

„Das schönste am Viehscheidtag war für mich immer das frühe Aufstehen und die allgemeine Aufgeregtheit, die kurz vor Eintreffen der ersten Herde auf dem Scheidplatz vorherrschte“, sagt Niemann. Dann fühlt sie sich in die Kindheit zurückversetzt. Ihr Vater Klaus Niemann verließ nach dem Abitur Deutschland, um nach Liberia/Afrika auszuwandern. Dort lernte er seine Frau Doris Wilson kennen. Die Tochter Carola wurde geboren. Als sie ins schulfähige Alter kam, sollte sie die Schule in Deutschland absolvieren. Die Wahl fiel auf das damalige Haus Tamar, einem Kinder-Ferienheim in Bad Hindelang.

Nach der Grundschulzeit zogen die Eltern ganz nach Deutschland und die Familie ließ sich in München nieder. Das Familienglück war wieder perfekt. Leider nur von kurzer Dauer. Denn nach nur einem Jahr starb die Mutter überraschend bei einem Verkehrsunfall. Da war Carola zwölf Jahre alt.

Zu Niemanns besonderes Fähigkeiten gehört eine gewisse Resilienz gegenüber Schicksalsschlägen. Sie stammt zwar aus einer privilegierten Familie, hatte damals aber als junge, farbige Frau auch mit gesellschaftlichen Vorurteilen zu kämpfen.

Nach der Schule absolvierte sie eine Schneiderlehre. Und zwar bei einem der angesagtesten Ateliers, dem „Sweetheart“ in München-Schwabing. Dort gaben sich Prominente und Filmstars der 80er Jahre wie Donna Summer, Iris Berben, Gunter Sachs oder Helmut Dietl die Klinke in die Hand. Auch im Gesang probierte sich die junge Frau aus. Unter anderen sang sie den Titelsong der Trickfilmserie „Sindbad“. Meist quälte sie aber starkes Lampenfieber. Und als sie mit 20 Jahren schwanger wurde, war es vorbei mit der großen Karriere auf der Showbühne. (Söders uneheliche Tochter Gloria-Sophie arbeitet als Model.)

Als alleinerziehende Mutter hieß es, Geld zu verdienen. Dabei halfen ihr nicht nur Kreativität, Neugier und Optimismus, sondern auch eine Portion Glück. „Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, erzählt die damalige Frontfrau einer Punkrockband. Sie lernte eine Mitarbeiterin der deutschen Modezeitschrift „Vogue“ kennen, die ihr weiterhalf. Durch sie konnte Niemann eine Karriere als Stylistin in der Modepresse und beim Film aufbauen. (Darum kleben sich Chinesinnen einen zweiten Nabel an.)

Weil ihre Tochter selbst davon betroffen war, wollte sie dann ein neues Magazin für mollige Frauen gründen. Doch kein Verlag wollte es haben. „Da habe ich es einfach selbst gemacht“, erzählt Niemann. Heute, nach sechs Jahren, erscheint das Magazin vierteljährlich online und gedruckt in einer Auflage von 100.000 Stück. Ihre Motivation ist es, Curvy-Frauen stark zu machen und Freude an der Mode zu verhelfen.

Aktuell steht ein neues Projekt in den Startlöchern: Ein eigener Laden in München. Man ist nie zu alt, um Neues zu beginnen, lautet ihr Lebensmotto. Und auf die Frage, wie das denn in Zukunft noch weitergehen soll, antwortet sie: „Mit 70 Jahren möchte ich Klavier spielen lernen. Da übe ich dann so viel, dass ich mit 80 Konzerte geben kann. Das ist mein fester Plan“.