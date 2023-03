So können Oberallgäuer von Zuschüssen zur Miete profitieren

Das SWW Oberallgäu nutzt ein Programm, bei dem der Staat Bürgern finanziell unter die Arme greift. Wie Betroffene konkret profitieren können.

02.03.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Explodierende Baukosten und Zinsen treiben die Mietpreise in die Höhe. Die Entwicklung mache vor dem Oberallgäu nicht halt, sagte Martin Kaiser, Geschäftsführer des Sozial-Wirtschafts-Werks (SWW) Oberallgäu bei einem Pressegespräch in Sonthofen. Auch für Privatleute, die ihr Eigenheim errichten wollen, „ wird die Luft dünn“. Doch was tun? Das SWW will auf ein Zuschussmodell aufmerksam machen, das zwar einen sperrigen Namen hat, von dem aber bis zu 60 Prozent der Haushalte in Bayern profitieren könnten. Es nennt sich einkommensorientierte Förderung (EOF).

