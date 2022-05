So lebt Ex-ERC-Sonthofen-Goalie "Balu" Greiter heute

2010 trat "Balu" Greiter zurück – und wurde Trainer. Sein Abschied ist nicht nach Wunsch verlaufen, trotzdem ist der 46-Jährige dem Club treu geblieben.

02.05.2022 | Stand: 19:22 Uhr

Für Allgäuer Eishockey-Fans gehört Markus „Balu“ Greiter zu den Torhüterlegenden der Region. Seinen Abschied vom Eis hatte sich der langjährige Sonthofer Goalie allerdings ganz anders vorgestellt. Beim letzten Spiel für den ERC am 28. Februar 2010 in Regensburg musste der 34-Jährige auf der Bank platznehmen.

Schon über die ganze Saison hinweg war es im Tor ein Wechselspiel zwischen ihm und Thomas Zellhuber. „In den Play-offs hat Zelle gespielt, weil ich vorher verletzt war. Es war aber nicht geplant, dass ich danach aufhöre. Ich hätte gerne noch zwei Jahre gespielt“, erinnert sich das Sonthofer Urgestein.

Verlockendes Angebot aus Oberstdorf

Ein verlockendes Angebot veranlasste ihn aber, diese Pläne nach reiflicher Überlegung zu verwerfen und stattdessen auf die Trainerbank zu wechseln. Der ERC bildete 2010 eine Spielgemeinschaft mit dem EC Oberstdorf. Ziel dieses 1B-Teams war es, Nachwuchsspielern, die nicht sofort den Sprung in die Bayernliga schafften, mit Spielpraxis im Bezirksliga-Team eine Perspektive zu bieten. Und Greiter, der kurz zuvor seinen Trainerschein absolviert hatte, sollte die neue Mannschaft coachen.

„Das Oberstdorfer Angebot, etwas Neues aufzubauen, hat mich gereizt. Ich wollte die Jungen unterstützten und die drei Jahre als Trainer in Oberstdorf haben mir unheimlich viel Spaß gemacht“, sagt der heute 46-Jährige. Allerdings gesteht der Torhüter auch ganz offen, dass ihn die sportliche Alternative, sich beim ERC hinter Zellhuber und zwei Nachwuchsleuten langsam in die zweite Reihe zurückzuziehen, nicht zufriedengestellt hätte. So schwingt in seinen Erinnerungen an die Art und Weise, wie er vom Eis gegangen ist, zwar noch ein Fünkchen Wehmut mit, bereut hat er seine Entscheidung jedoch nie. Genauso wenig, wie er dem ERC Sonthofen ganz den Rücken kehren konnte. Seit dem Ende seiner Laufbahn gehört der 46-Jährige den ERC-Oldies an und bleibt seinem Heimatverein, für den er vom Nachwuchs bis zur ersten Mannschaft insgesamt 26 Jahre gespielt hat, so verbunden.

Charakterkopf und Publikumsliebling: „Balu“ Greiter wurde beim ERC Sonthofen zur Identifikationsfigur. Heute lebt der 46-Jährige zurückgezogen mit Partnerin Nicole und Sohn Emil.

Lesen Sie auch

ERC Sonthofen sendet starkes Signal Gänsehaut-Geste des ERC Sonthofen zum Krieg in der Ukraine

Von seinen Anfängen auf dem Eis bis zum Schülerteam lief er für die Schwarz-Gelben auf, bevor er in der Jugend die Chance nutzte, beim EV Pfronten Junioren-Bundesliga zu spielen und mit 17 Jahren in die erste Mannschaft reingewachsen ist. Insgesamt fünf Jahre war er für die Ostallgäuer aktiv, bevor er 1999 zu seinem Heimatverein zurückkehrte. Er hatte sogar ein Wechselangebot aus Hamburg, aber einen Umzug in die Elb-Metropole konnte sich der Allgäuer nicht vorstellen.

Teil des „neuen“ ERC 1999

„Ich wollte da nicht hin, weil ich dem Allgäu so sehr verbunden bin. Wir haben das Glück, zu wohnen, wo andere Urlaub machen. Wir haben mit der Natur und unseren Bergen den Urlaub vor der Tür und können so viel machen“, schwärmt „Balu“ Greiter von seiner Heimat. „Der Verbleib im Allgäu war auch sportlich richtig.“ Bei seiner Rückkehr zu den Kreisstädtern stand nämlich gerade mit dem neu gegründeten ERC 1999 Sonthofen der sportliche Neuanfang an. Dabei mitwirken zu können, sowie die Bayernliga-Jahre danach, zählen für Greiter zu den Highlights seiner Karriere. „Wir hatten ein schönes Mannschaftsgefüge, alle haben mit Herzblut gespielt. Nicht für Geld, sondern um dem Verein zu helfen. Das war eine schöne Zeit“, erinnert sich der 46-Jährige.

Rückblickend kann er allerdings jeder seiner aktiven Spielzeiten etwas Positives abgewinnen. Trotz seiner großen Leidenschaft begrenzt sich sein sportliches Engagement derzeit jedoch auf das Training in Reihen der Sonthofer Oldies. Das kann sich jedoch schnell ändern, sobald sein Jüngster alt genug ist, um in Papas Fußstapfen zu treten. Noch ist Emil erst zwei Jahre alt, durfte vom Papa auf der Robbe geschoben und unter den stolzen Blicken von Mama Nicole bei der Laufschule des ERC Sonthofen aber schon erste Eis-Erfahrung sammeln. Sollte sich Emil dauerhaft für den schnellen Kufensport begeistern, könnte sich „Balu“ eine Rückkehr auf die Trainerbank durchaus vorstellen.