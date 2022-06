So mitreißend war die Show "Circus and Ice" in Oberstdorf

Oberstdorfer Gymasiasten und junge Sportler beeindrucken in Oberstdorf mit der Show „Circus and Ice“. Sie verbindet höchst gelungen Eistanz, Musik und Theater.

24.06.2022 | Stand: 19:04 Uhr

Am Ende scheint es sogar, fürs Publikum gefährlich zu werden: Die Tiger sind los. Doch der Zirkusdirektor, der solches lautstark verkündet, neigt zum Übertreiben. Das hat er schon während des ganzen Abends bei der Show „Circus and Ice“ bewiesen. Und so entpuppen sich denn auch die Raubkatzen als gezähmte Schmusetiger, die nur ausbüxten, um ein Eis zu schlecken. Ein Speise-Eis natürlich, nicht jenes Eis, das an diesem Abend den Manegengrund liefert im Eissportzentrum Oberstdorf.

Oberstdorfer Eis wird zur Manege

Dort beeindrucken Oberstdorfer Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie Eissportlerinnen und Eissportler des ECO bei einer abendfüllenden Show mit dem, was sie alles können. Musik und Eistanz, Theater und Eiskunstlauf werden zu einer unterhaltsamen Revue vereint. Sogar die bildende Kunst wird mit einbezogen. Den Rahmen bildet eine Zirkusvorstellung, wobei die Eisfläche gleichsam ein erweitertes Manegenrund symbolisiert.

Großaufgebot an Musikern in Oberstdorf

Am Rande sitzen die Musiker. Sie bilden ein Großaufgebot: Orchester und Chöre des Oberstdorfer Gertrud-von-le-Fort-Gymnasiums sowie ein Vokalensemble mit stimmstarken Solisten. Die Leitung haben die Musiklehrer Andreas Braunsch und Thomas Müller. Sie animieren ihre Instrumentalisten und Sänger zu schwungvoller und mitreißender Musik, egal ob es sich dabei um pfiffige Lieder wie „Der Bär ist nackt“ oder um anspruchsvolle Ausschnitte aus dem Musical „Chicago“ von John Kander und Fred Ebb handelt.

Oberstdorfer Eissportler liefern eindrucksvolle Szenen

Letzteres führt in das Amerika der 20er Jahre zurück und erzählt vom Leben einer Tänzerin, die ihren Liebhaber ermordet hat, zum Spielball der Sensationspresse wird und lernt, mit Lügen ihre Ziele zu erreichen. Zu den ausdrucksstark interpretierten Gesangsnummern liefern die Eissportler unter der Regie von Tanja Luft eindrucksvolle Szenen: Die Bandbreite reicht dabei von dem hinreißenden Auftritt der jüngsten Eisläuferinnen, die zum Song „Me and My Baby“ Puppenwagen vor sich herschieben und schließlich deren Insassen fürsorglich im Arm wiegen, bis zur dramatisch aufgeladenen Paarbeziehung:

Deutsche Juniorenmeister im Eistanz

Darya Grimm aus der neunten Klasse des Oberstdorfer Gymnasiums und Michail Savitskiy, der vergangenes Jahr dort sein Abitur gemacht hat, wissen als deutsche Juniorenmeister im Eistanz der Musicalszene Format zu verleihen. Aber nicht nur das. Sie legen jene Kür aufs Eis, mit der sie bei den Junioren-Weltmeisterschaften in der estnischen Hauptstadt Tallinn den fünften Platz erreichten. Und diese Kür fasziniert nicht nur durch die außerordentliche sportliche Leistung, sondern durch die sich stetig steigernde Spannung und Rasanz, die Leidenschaft und die Ausstrahlungskraft, die dieses Paar entwickelt.

Deutsche Meister im Eistanz

Auch ein anderes Eistanzpaar erntet den stürmischen Applaus des Publikums: die deutschen Meister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan. Doch nicht nur sportlich ist viel auf dem Eis geboten: Tanzgruppen des Gymnasiums bereichern immer wieder die Show mit ihren Choreografien. Solisten schlüpfen in die Rolle von Clowns, Jongleuren und Messerwerfern, Fakiren und Seilakrobaten. Stellvertretender Schulleiter Heiner Römer liefert sich als Eishockey-Crack ein Duell mit Jonas Fischer, wer mit dem Schläger die meisten Farbbeutel auf eine Leinwand pfeffert.

Stipendien des Oberstdorfer Musiksommers

Ob dieses Gemälde am Ende ebenso versteigert wird wie jene zwölf, die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten während der Show malen? Diese Bilder sollen jedenfalls jene Menschen erhalten, die für die höchsten Spenden an diesem Abend zeichnen. Und der hält am Ende einige Überraschungen bereit: Cellist Ramon Boss zeigt sein Können bei einem Ausschnitt aus dem Konzert in a-Moll von Camille Saint-Saens – begleitet von seinem Lehrer Konstantin Lokinov – und erhält – zusammen mit Michail Savitskij (Klavier) und Jonas Kalin (Klarinette) – ein Stipendium für den Besuch eines Meisterkurses beim Oberstdorfer Musiksommer. Eines hat der Rotary-Club Oberstdorf-Kleinwalsertal finanziert, die anderen beiden stellt das Festival zur Verfügung.

Die Oberallgäuer Landrätin ist beeindruckt

Das gelungene Zusammenspiel anmutiger und packender Eistanzkunst, flotter musikalischer Interpretation und ideenreicher Regie und Choreografie beeindruckt am Ende auch Landrätin Indra Baier-Müller, die sich für einen „wundervollen Abend“ bei allen Mitwirkenden bedankt. Die Wiederholung des Schlussliedes „Eye of the Tiger“ dirigiert die Landrätin dann sogar selbst. Außerdem wurde Martin Skotnicky verabschiedet, der 42 Jahre Sportlerinnen und Sportler beim ECO trainiert hat.

