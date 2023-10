So rocken "The Ghost Cats" die Kultur-Werkstatt in Sonthofen

Mit gelungenen Eigenkompositionen bereiten "The Ghost Cats" dem Publikum in der Sonthofer Kultur-Werkstatt einen Abend zum Genießen.

Mit gelungenen Eigenkompositionen rockten „The Ghost Cats“ das Publikum in der Sonthofer Kultur-Werkstatt. Dabei boten Dianne, Bene und Stefan Schratt nicht nur gute Unterhaltung, sondern mit ihren teils kritischen Texten auch den ein oder anderen Denkanstoß.

Als Beispiel, wie die Zeiten sich ändern, erzählte die Familie Schratt in einem ihrer Songs die Geschichte einer Plattenverkäuferin, die durch den immer beliebter werdenden Download von Musik arbeitslos wurde. „Tomorrow“ handelte von den guten Vorsätzen, die man sich für „morgen“ fest vornimmt, bei denen es dann aber oft an der Umsetzung hapert.

Winnie, die Nacktschnecke

Das Trio hat aber auch heitere Themen vertont. So erfuhren die Anwesenden, dass Familie Schratt die Nacktschnecke in ihrem Garten nicht nur getauft, sondern ihr sogar ein Lied gewidmet hat. Während sich die Zuhörer dabei dem Genuss von Stefan Schratts Gitarrenmelodie hingaben, sang Dianne mit ihrer charismatischen Stimme die Geschichte von Winnie, dieser Nacktschnecke. Sohn Bene fügte sich dabei an der Lead Gitarre kunstvoll ein. Zur allgemeinen Erheiterung räumte Stefan anschließend noch ein, dass die Familie bei ihrer Gartenarbeit behutsamer vorginge, seit die Nacktschnecke einen Namen habe.

Der rockige Sound des Programms mit überwiegend englischen Texten kam in der Kultur-Werkstatt sehr gut an. Die Zuhörer genossen es, sich von den eingängigen Melodien tragen und von der melodisch, klaren, weichen Stimme von Dianne verzaubern zu lassen. Selbst die Herausforderung des Allgäuer Texts im „Morning Blues“ meisterte die Sängerin des Trios sehr charmant. So lieferten „The Ghost Cats“ ihrem Publikum einen Abend zum Genießen.