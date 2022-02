So schaffte die TG Grünten den Sprung in Bayerns Leichtathletik-Elite

Die TG Grünten sammelt einen Meistertitel und drei weitere Medaillen bei der „Bayerischen“ in München. Ein Trio löst das Ticket für die "Deutsche".

02.02.2022 | Stand: 19:16 Uhr

Schlag auf Schlag ging es für die Leichtathleten der TG Grünten an den vergangenen Wochenenden. Die südbayerischen und bayerischen Meisterschaften fanden direkt hintereinander in der Werner-von-Linde-Halle in München statt. Für beide Wettkämpfe hatten sich im Vorfeld etliche Athleten des TSV Untermaiselstein und des TSV Kranzegg qualifiziert. Die Bilanz: Drei Athleten haben das Ticket für die „Deutsche“ gelöst, es gab einen bayerischen Meistertitel, zwei Silber- und eine Bronzemedaille zu bejubeln.

„Es hat sich gezeigt, dass unsere Athleten auf bayerischer Ebene gut mithalten können“, sagte Trainerin Cora Jürgens stolz. Vor allem in den Laufdisziplinen mündeten die Leistungen ihrer Athleten in starke Platzierungen. In den Ergebnissen der technischen Disziplinen machen sich allerdings die schlechteren Trainingsmöglichkeiten im Winter bemerkbar. Die wenigen Hallen-Termine mit Stützpunkttrainerin Cora Jürgens in München reichen hier nicht für eine zufriedenstellende Weiterentwicklung aus.

Rebekka Kramer, Djamila und Lavinja Jürgens lösen Ticket

An beiden Wochenenden wurden neben den Medaillengewinnen zahlreiche persönliche Bestleistungen, gute Platzierungen sowie Stockerlplätze bei den bayerischen Meisterschaften erzielt. Rebekka Kramer konnte sich in der Altersklasse W35 gleich in drei Disziplinen (200m, 400m, Kugel), Djamila Jürgens auf 3 km Gehen mit persönlicher Bestzeit und Lavinja Jürgens im Hochsprung für die deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Als bayerischer Meister im 5 km Gehen stach Lukas Altenried mit persönlicher Bestleistung hervor. Auch Luca Pulfer glänzte mit zwei Silbermedaillen auf 800 m und 1500 m. Bronze im Dreisprung – ebenfalls mit persönlicher Bestleistung – holte sich Jeroen Jürgens, der sich mit Hannes Nusch ohne Training auch an den Stabhochsprung wagte. Beide überzeugten mit Bestleistungen. Paul Huber lief auf 400 m und 800 m starke Zeiten.

Im Kugelstoßen konnten Fabian Nusch und Djamila Jürgens ihr Können jeweils mit persönlichen Bestleistungen unter Beweis stellen. Franz Brecklow, der als Newcomer seinen allerersten 800 m Lauf in Angriff nahm, rundete das tolle Mannschaftsergebnis ab – er lief mit einer starken Zeit von 2:22 Minuten in der Altersklasse M15 ein taktisch hervorragendes Rennen.

Die TG Grünten bei der "Bayerischen" in München: (von links) Foto von Tobi Penz Hannes Nusch, Luca Pulfer, Paul Huber, Djamila J., Jeroen J. Cora Jürgens, Rebekka Kramer, Franz Bracklow, Fabian Nusch. Bild: Tobi Penz

Lesen Sie auch