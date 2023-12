So sieht das Wertracher Prinzenpaar aus

Katja Hengge und Andreas Blenk regieren im Fasching in Wertach. Eröffnungsball ist am 13. Januar im Engel.

06.12.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Katja Hengge und Andreas Blenk regieren im Fasching 23/24 in Wertach. Ihre Inthronisation war bei der Faschingsversammlung vor wenigen Tagen. Beide sind langjährige Mitglieder des Faschingsvereins. Katja Hengge war früher bei der Wertacher Garde aktiv, Andreas Blenk bei der traditionellen Trommlermannschaft.

Bei der Wahl trat Alois Silberbauer erneut an: Er bleibt erster Vorsitzender. Thomas Probst tritt als neuer Beisitzer der Vorstandschaft bei. Jürgen Hösle hatte sich nicht zur Wiederwahl gestellt. Frank Fischer wurde als Beisitzer wiedergewählt. Monika Hengge wurde als Schriftführerin wiedergewählt.

Termine:

Samstag, 13. Januar 2024 Eröffnungsball (erster Auftritt des Prinzenpaars),

Samstag, 20. Januar, 2024 Bikiniball (wird vom Trachtenverein ausgerichtet),

Samstag, 27. Januar 2024 Feuerwehrball,

Samstag, 3. Februar 2024 Veteranenball,

Faschingssonntag, 11. Februar und am Faschingsdienstag, 13. Februar, beginnen die großen Faschingsumzüge durch den Ort um 14 Uhr am Gasthof Engel. Zahlreiche Wagen und Fußgruppen sind traditionell bei diesem bunten Faschingstreiben in Wertach dabei. Die Umzüge werden seit der Gründung des Faschingsvereins im Jahre 1971 jährlich abgehalten. Mit dabei ist auch die historische Trommlergruppe. Auch die kleine Garde und die Garde mit den "Großen" ist dabei. Nach den Umzügen findet im Dorf ein buntes Faschingstreiben statt. Das Motto heißt ganz einfach "noch m' Umzug".

