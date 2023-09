So will der 1. FC Sonthofen daheim Favorit FC Pipinsried ein Bein stellen

Gegen starke Gegner fehlten dem 1. FC Sonthofen bisher die letzten Prozente. So will die Mannschaft daheim gegen den FC Pipinsried den nächsten Schritt machen.

01.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Erneut zuhause tritt der 1. FC Sonthofen (11. Tabellenplatz/9 Punkte) am Samstag um 14.30 Uhr an. Und mit dem Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried (6./13) kommt erneut ein starker Gegner in die Baumit-Arena. Die Hausherren sind immer für eine Überraschung gut. Sie haben in den bisherigen Bayernliga-Partien gegen die Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel zwar immer mitgehalten, standen am Ende jedoch jedes Mal ohne Punkte da. Das soll sich schnellstmöglich ändern, fordern die Vereinsverantwortlichen am besten schon heute.

Auch am vergangenen Wochenende gegen Heimstetten sah das Spiel des 1. FC Sonthofen zunächst gut aus. Am Ende reichte es dennoch nicht, um wenigstens einen Zähler zu ergattern. Kurz vor Schluss, in der Nachspielzeit, kam mit dem 0:1 bekanntlich der Knockout.

Viel Qualität im Kader von Gegner Pipinsried - trotz dreier Ausfälle

Davon will sich der FCS aber nicht unterkriegen lassen. Die Stimmung ist gut und die Mannschaft möchte sich gegen einen sogenannten „Großen“ endlich auch einmal belohnen. Aus der Sicht von Sonthofens Team-Manager Bernd Kunze wird der heutige Gegner in der aktuellen Saison sicherlich eine gute Rolle spielen und am Ende mit ganz vorne dabei sein. Der Kader habe viel Qualität, obwohl mit Müller, Räuber und Scintu tragende Säulen langfristig ausfallen. „Das ist für die Kicker aus dem Dachauer Hinterland natürlich bitter, denn das sind schon drei die eine Menge Regionalliga-Spiele auf dem Buckel haben“. Und trotzdem stünden noch genügend Regionalliga-erfahrende Akteure in den Reihen des Gegners. „Wir sollten aufpassen den Gegner nicht an irgendwelchen Ergebnissen zu messen, sondern schon wissen, dass da eine Top-Mannschaft in unsere Baumit-Arena kommt“.

FCS-Angreifer Dominik Portsidis: "Nah dran reicht nicht. Wir wollen mehr."

Kunze spart aber auch beim FCS nicht mit Komplimenten. Vor allem der letzte Auftritt gegen Heimstetten habe ihm, obwohl am Ende nichts Zählbares dabei herauskam, gefallen. „Der SV hatte vom ganzen Auftreten her richtig gehobenes Niveau“. Nichtsdestotrotz könne man sich davon nix kaufen. „Wir brauchen Punkte und müssen jetzt dahin kommen auch tabellarisch was mitzunehmen, egal wie der Gegner heißt“.

Angreifer Dominik Portsidis ist sich sicher, dass ein Erfolg gegen so ein Top-Team auch dem Selbstbewusstsein richtig gut tun würde. „Nah dran reicht nicht. Wir wollen mehr. Deshalb hoffe ich, dass es am Ende zu einem Sieg reicht“.

Letzte Prozente haben zuletzt gefehlt

Die Defensivabteilung des FCS muss gegen so eine spielstarke Mannschaft darauf gefasst sein, dass eine Menge Arbeit auf sie zukommt. Jonas Koller und Tobias Schmölz, aus der Vierer-Abwehrkette sind sich einig: „Wir schaffen das“. Die Konzentration soll bis zum Schlusspfiff hoch bleiben. Leichte Fehler wie zuletzt dürfen einfach nicht mehr passieren. „Wir werden alles dafür tun, unser Spiel durchzuziehen und nicht aus der Hand zu geben“, sagt Schmölz. Auch Kollege Koller ist sehr zuversichtlich, dass es einen „Dreier“ geben wird. Kapitän Manuel Wiedemann spricht von einem guten Zeitpunkt, einen Favoriten zu schlagen: „Wir haben’s auf jeden Fall drauf.“ Bisher hätten immer die letzten Prozente gefehlt. „Wir werden noch was draufpacken müssen, um dreifach zu Punkten“.

Die Bayernliga-Reserve des FCS tritt am Sonntag (15.00 Uhr) auswärts beim Aufsteiger SG Blaichach-Burgberg an.

