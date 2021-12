So will Segel-Juwel Julian Hoffmann den Sprung zu den Profis schaffen

2021 war für Julian Hoffmann ein Türöffner: Der 18-jährige Blaichacher steht an der Schwelle zum Profibereich. Ein wichtiger Schritt fehlt aber noch.

09.12.2021 | Stand: 19:01 Uhr

Der Rückblick fällt deutlich aus: „Einfach nur überwältigt“ ist Julian Hoffmann, wenn er auf die Saison 2021 zurückschaut. Denn für das Segeljuwel aus Blaichach ist dieses Jahr nicht nur perfekt gelaufen, es hat sogar seine sportlichen Erwartungen noch übertroffen. Top-Ten-Platzierungen hatte der 18-Jährige bei den beiden Großveranstaltungen in diesem Jahr, der U21-Europameisterschaft in Tivat in Montenegro sowie der U21-Weltmeisterschaft in Polen, ursprünglich angepeilt. Es wurden sogar zwei Medaillen. Denkwürdig war dabei vor allem der furiose Gewinn des EM-Titels im Juni. Mit dem zusätzlichen Gewinn der Bronzemedaille bei der WM hat sich Hoffmann außerdem den Weg in den Profibereich geebnet: Ab der kommenden Saison darf er mit den Senioren trainieren.

Julian Hoffmann: Highlight bei der Olympia-Quali

Aber auch abgesehen vom EM-Titel und der Top-Platzierung bei der WM hatte der vielversprechende Oberallgäuer im abgelaufenen Jahr „viele schöne Momente, viel erlebt und wertvolle Erfahrungen gesammelt“. 2021 begann für ihn schon mit einem sportlichen Highlight. Julian Hoffmann durfte zu Trainingszwecken im portugiesischen Vilamoura bei der Olympia-Qualifikation mitfahren und schaffte unter den „Großen“ die Quali fürs Goldfleet. Am Ende des sechstägigen Wettkampfes landete er auf dem 63. Platz. „Im Olympia-Jahr gegen die Weltspitze zu segeln, ist einfach cool“, schwärmt der Gymnasiast, der bis Anfang Dezember zum Winterbeginn durch den Wechsel in die Seniorengruppe zwei Monate am Stück im Allgäu war. „So eine lange Zeit ist recht ungewohnt für mich“, sagt er. „So konnte ich wieder Basketball spielen, endlich mal wieder etwas mit Freunden unternehmen oder einfach nur abschalten.“

Im Normalfall bleibt dem Segel-Talent zwischen Schule und Sport nicht viel Freizeit. Für den Athleten vom Segelclub Alpsee-Immenstadt (SCAI) ist das allerdings keine allzu große Entbehrung – immerhin brennt er für seinen Sport. „Ich habe es genossen, so lange daheim zu sein, aber jetzt bin ich heiß darauf, wieder zurück aufs Boot zu kommen“, sagt er.

Nach den ersten Dezembertagen ging es für Julian Hoffman schon wieder ins spanische Cádiz, wo er derzeit das erste Trainingslager absolviert, bevor es im Januar nach Lanzarote geht. Mit gespannter Erwartungshaltung blickt der Blaichacher den schnelleren Booten, den professionelleren Abläufen und dem insgesamt höheren Niveau entgegen. „Jetzt geht’s richtig los, wenn wir als junge Hasen zu den Profis kommen. Da können wir uns in allen Bereichen etwas abschauen und werden hochgezogen“, sagt Hoffmann. Nicht zuletzt zu „Mentor“ Philipp Buhl hat der 18-Jährige ein gutes Verhältnis – schließlich nahm ihn der Weltmeister und ehemalige Weltranglisten-Erste schon im vergangenen Jahr zwei Wochen in Kiel unter seine Fittiche.

Mit Blick auf seine eigene Leistung sieht Hoffmann überall noch viel Platz nach oben. Das primäre Ziel des ehrgeizigen Talents ist es daher auch, sich in allen Bereichen zu verbessern und sein Segeln möglichst bald dem höheren Niveau anzupassen. Abseits der sportlichen Belange stehen die größten Herausforderungen in der Terminplanung ins Haus. Die Profis haben im Gegensatz zu dem Gymnasiasten keine terminlichen Verpflichtungen, beispielsweise in der Schule. Da sind in Julian Hoffmanns Schülerleben hohe Fehlzeiten beinahe vorprogrammiert. Mit Unterstützung des Sportgymnasiums Oberstdorf ist es ihm bisher allerdings gut gelungen, die Fehlzeiten zu kompensieren und den versäumten Stoff nachzuholen. Daher ist der 18-Jährige im Hinblick auf sein Abitur, das 2023 ansteht, zuversichtlich, dass er das auch weiterhin mit dem Sport unter einen Hut bekommt.

Erster Prüfstein 2022 auf Mallorca

Lesen Sie auch

Basketball-WM 2023 Spiele, Spiele, Spiele: So kommt Deutschland zur Basketball-WM 2023

Denn es wird weiter Schlag auf Schlag gehen. Immerhin werden die Segler von der Pandemie derzeit nur wenig beeinflusst. Entsprechend hofft auch nicht nur Julian Hoffmann, dass das so bleibt und, dass es heuer keine Reisebeschränkungen wie im vergangenen Jahr gibt. Obwohl für ihn persönlich dadurch sogar ein kleiner Vorteil entstanden ist, da er damals schon mit den Senioren trainieren konnte.

Was die kommende Saison angeht, hat sich Julian Hoffmann schon jetzt etliche Ziele gesteckt. Als erstes großes Event steht im März die Princesa Sofia Regatta auf Mallorca an, die für den Allgäuer mit ihren vielen Bootsklassen und dem stark besetzten Teilnehmerfeld „der erste Prüfstein“ wird. Angespornt von der starken abgelaufenen Saison und seinen Erfolgen möchte der Teenager bei der U21-EM und der U21-WM wieder ganz oben auf dem Treppchen stehen und peilt bei beiden Großveranstaltungen eine Top-Drei-Platzierung, also erneut eine Medaille, an. „Ich hoffe, dass es mir gelingt, auf den Punkt gute Leistungen abzuliefern“, sagt Julian Hoffmann und gibt sogleich ein weiteres Ziel für seine sportliche Entwicklung aus: „Ich will im Seniorenbereich den Anschluss finden und möglichst viel Erfahrung bei den Profis sammeln.“ Julian Hoffmann kommt mit mächtig Selbstvertrauen im Gepäck – und mit zwei glänzenden Medaillen.