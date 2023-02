So will Sonthofen künftig mehr Energiekosten einsparen

Sonthofens Stadtrat beschließt, noch mehr Energie bei den städtischen Liegenschaften einzusparen. Warum der Wasserverbrauch so dramatisch angestiegen ist.

07.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Noch mehr Energie einsparen möchte die Stadt Sonthofen. Einen Antrag, welche Möglichkeiten es dazu gibt, stellte die Stadtratsfraktion der Grünen. Nun wurde der Antrag im Stadtrat behandelt.

Bislang senkte die Stadt den Verbrauch bereits an einigen Stellen: So beschloss der Stadtrat bereits, die Heizung im Haus des Gastes auszutauschen sowie die Lüftung und Heizung in der Heribert-Wilhelm-Sporthalle zu modernisieren. Ebenso wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. „Wir haben nicht geschlafen. Es ist aber auch bekannt, dass wir noch mehr tun müssen“, sagte Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm.

Wärmekosten in Sonthofen steigen in 2023 deutlich

Bauamtsleiter Johannes Hauptstock-Buhl und Felix Geyer vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza) stellten dafür den Energiebericht für die städtischen Liegenschaften vor. So werden die Wärmekosten von rund einer halben Million in 2022 wohl auf über 700.000 Euro in 2023 steigen, schätzte Hauptstock-Buhl. Das liege vor allem an den gestiegenen Energiepreisen.

(Lesen Sie auch: So will Sonthofen seine Innenstadt attraktiver machen)

Sonthofen: Wasserverbrauch um 61 Prozent gestiegen

„Sowohl der Wärme- als auch der Wasser- und Stromverbrauch waren im vergangenen Jahr höher als noch im Vorjahr“, sagte Geyer. Während nur ein Prozent mehr Wärme verbraucht wurde, stieg der Stromverbrauch um acht Prozent auf 1,1 Millionen Kilowattstunden und der Wasserverbrauch sogar um 61 Prozent von 13,3 Millionen auf 21,4 Millionen Liter, teilte Geyer mit. Grund für den drastischen Anstieg: Die Eissporthalle war defekt. „Diesen technischen Defekt hat man nicht so schnell beheben können“, sagte Geyer.

Beim Wärmeverbrauch seien vor allem die Schulen auf einem guten Niveau, sagte Geyer. Beim Jugendhaus und Bauhof hingegen müsse überlegt werden, wie der hohe Verbrauch gesenkt werden könne. „Beim Bauhof wird bereits überlegt, ob ein Neubau sinnvoll ist.“ Grundsätzlich sprach Geyer von einem recht stabilen Verbrauch, „viele Gebäude werden aber noch mit Erdgas beheizt“. Insgesamt sieben der 20 städtischen Liegenschaften werden noch ganz oder teilweise mit Erdgas betrieben. Deshalb strebt der Stadtrat an, künftig mehr auf regenerative Energie zu setzen.

Florian Schwarz (CSU) plädierte dafür, mehr in Photovoltaik-Anlagen zu investieren: „Das wurde von uns bislang zu stiefmütterlich behandelt. Das Allgäu Outlet hat in kürzester Zeit eine Riesenanlage hochgezogen.“ Die installierte Leistung von PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften betrage bislang rund 300 Kilowatt peak. Bürgermeister Christian Wilhelm spricht von „viel Potenzial auf unseren Dächern“. Der Stadtrat hat nun einstimmig beschlossen, dass drei Liegenschaften vertieft auf ihre Energiesparpotenziale untersucht werden.

Lesen Sie auch: So sollen die Bahnhöfe in Sonthofen und Altstädten künftig aussehen