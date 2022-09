So wollen Kommunen im südlichen Oberallgäu im Winter Energie sparen

Oberallgäuer Kommunen versuchen, ihren Energieverbrauch zu senken. Was zum Beispiel in Sonthofen und Immenstadt geplant ist.

Abends wird es nun bereits merklich früher dunkel, hin und wieder bildet sich Nebel und auch die Temperaturen machen klar: Der Herbst ist nicht mehr fern. In diesem Jahr schwingt da mehr mit, als Gedanken an kuschelige Abende. Die Gasknappheit droht Heizkosten ins Unbezahlbare zu heben. Die Menschen sind deshalb aufgerufen, Energie zu sparen. Unsere Redaktion hat bei den Kommunen nachgefragt, wie das in Rathäusern umgesetzt wird.

Die meisten Gemeinden verweisen darauf, dass sie sich im Zuge des Klimaschutzes laufend anstrengen, Energie einzusparen. Fast überall wird Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt, werden Einstellungen optimiert und langfristige Einsparungsmöglichkeiten gesucht. Angesichts steigender Preise und möglicher Energie-Knappheiten wird in einigen Gemeinden aber nun zusätzlich gespart.

Sonthofen will die Lüftung und Heizung in der Allgäu Sporthalle optimieren. Durch Sanierung und Austausch erhofft man sich, ein Drittel der Energie einzusparen. Auch die Heizung im Haus des Gastes in Altstädten soll ausgetauscht werden. Die Effizienz steigern will die Stadt zudem mit hydraulischem Abgleich der Dämmung kommunaler Heizungsanlagen und Rohrleitungen. Außerdem arbeitet die Stadt Sonthofen an einer Machbarkeitsstudie, um die Wärmeversorgung im Stadtgebiet vor allem im Westen deutlich auszubauen.

Wo in Immenstadt die Beleuchtung eingestellt wird

Immenstadt hat seit Anfang September die Beleuchtung der öffentlichen Brunnen und Kirchen, der Schrannenhalle, des Schlosses und der Hofmühle eingestellt, teilt die Stadtverwaltung mit. Bereits seit November 2021 würden Teile der Straßenbeleuchtung nachts ausgeschaltet. Im Freibad wurde in diesem Sommer die Beckenbeheizung reduziert. Weitere nennenswerte Energieeinsparungen im Bereich Bäder prüfe man derzeit, teilt die Verwaltung mit. In den Verwaltungsgebäuden würden noch in diesem Jahr intelligente Heizkörperthermostate installiert. In den kommenden Jahren soll auch das Biomasseheizwerk Immenstadt erneuert werden. Ziel sei, den konventionell betriebenen Heizkessel zu ersetzen.

Ein Energienutzungsplan soll in Blaichach und Bad Hindelang helfen

Blaichach und Bad Hindelang haben bereits 2019 zusammen einen Energiemanager eingestellt. Beide Gemeinden wollen einen Energienutzungsplan für das gesamte Gemeindegebiet aufstellen, teilten diese mit. Er soll einen Überblick für den Energieverbrauch in den Gemeinden liefern und in einen Maßnahmenplan münden. Schwerpunktmäßig untersucht wird der Aufbau von Nahwärmenetzen. Beide Kommunen wollen Photovoltaik ausbauen, Batteriespeicher nachrüsten sowie Heizungsanlagen in kommunalen Gebäuden auf erneuerbare Energieträger umstellen. Blaichach will zudem die Ölheizung der Schule 2023 durch eine Hackschnitzelheizung ersetzen.

