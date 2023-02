Söllereckbahn in Oberstdorf plant Photovoltaik auf Stationsgebäuden

Photovoltaik-Anlagen sollen einen wesentlichen Teil des Bedarfs der Söllereckbahn in Oberstdorf abdecken. Der Bauausschuss gibt grünes Licht für die Pläne.

Etwa ein Drittel des Energiebedarfs der Söllereckbahn in Oberstdorf soll künftig mit Photovoltaik erzeugt werden. Die Oberstdorfer Bergbahn AG (OBB) plant großflächige PV-Anlagen auf den Flachdächern von Talstation und dem Garagierungsgebäude an der Zwischenstation. Der Bauausschuss gab jetzt mit zwei Gegenstimmen grünes Licht für die Pläne.

Zwei Varianten stehen zur Diskussion

Das eigentlich genehmigungsfreie Bauvorhaben in Oberstdorf musste deshalb im Ausschuss beraten werden, weil die PV-Anlagen aufgeständert werden sollen. Auf dem Dach der Talstation sollen die Module pultförmig mit 15-Grad-Neigung nach Süden aufgerichtet werden. Auf dem Dach der Kabinengarage standen zwei Varianten in der Diskussion: Zum Einen die pultartige Aufständerung mit Ausrichtung nach Süden und 15-Grad-Neigung der Module und zum anderen die Aufständerung in Form eines Satteldaches mit in Nord-Süd-Richtung verlaufendem First. In allen Fällen erreicht die Oberkante der Solarplatten eine Höhe über der Dachhaut von fast 38 Zentimetern, erklärte Philipp Kyewski von der Bauverwaltung.

Ratsmitglieder fürchten eine Folgewirkung für den Ort

Da das neue Talstationsgebäudes aus der Ferne gut sichtbar im Landschaftsbild in Erscheinung trete, sei damit zu rechnen, dass sich seine Wirkung durch die großflächige PV-Anlage noch deutlich verstärken werde – auch durch mögliche Lichtreflexionen, so Kyewski. Es fand sich dennoch eine Mehrheit im Gremium, weil die Anlage für den Betrieb der Söllereckbahn von großer Bedeutung ist. Einzelne Ratsmitglieder fürchteten eine „Folgewirkung“ für andere Bauvorhaben im Ort. Dort hatte das Gremium aufgeständerte PV-Anlagen meist abgelehnt. (Lesen Sie auch: Die besten Skigebiete im Allgäu)

Schneelagerplatz neben der Talstation

Einstimmig befürwortet wurde der Bau eines Schneelagerplatzes am Parkplatz nahe der Talstation. Das lag auch daran, dass die gemeindeeigene Fläche bereits seit vielen Jahren für diesen Zweck genutzt wird. Bei der Räumung der Parkplätze der Söllereckbahn fallen große Schneemengen an, die derzeit großteils an den Rändern der bestehenden Parkplatzflächen gelagert werden. Da allerdings insbesondere zu den Hauptferienzeiten der gesamte Parkplatz benötigt wird, werden weitere Ablagerungsflächen geschaffen.

16.000 Kubikmeter Schnee müssen weggeräumt werden

Die Gesamtfläche der beiden Parkplätze beträgt rund 16.000 Quadratmeter. Wenn also ein Meter Neuschnee fällt, müssen rund 16.000 Kubikmeter Schnee weggeräumt werden. Da der Schnee jedoch schmilzt und sich verdichtet und zusätzlich in Flächen abgelagert wird, ist die abzulagernde Menge wesentlich geringer. Der Parkplatz Süd ist 8.300 Quadratmeter groß. Im vergangenen Winter wurden etwa 1100 Kubikmeter Schnee abtransportiert. Die neue Ablagerungsfläche ist so ausgelegt, dass zumindest eine Kubatur von 2.500 Kubikmeter Schnee dort abgeladen werden kann.

