Sollen die Oberallgäuer Jäger die Rehe im Winter füttern oder nicht?

Konflikt: Die Vorsitzenden der Kreisjagdverbände Oberallgäu und Kempten sind für Futterplätze für Rehwild. Die Forstverwaltung und Waldbesitzer sind dagegen.

26.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Kürzlich ist es ihm selbst passiert: Er hat ein Reh überfahren. Seit Jahresbeginn wird Dr. Manfred Ziegler öfter zu solchen Unfällen gerufen als sonst üblich im Winter, sagt der Vorsitzende des Kreisjagdverbands Kempten. Er führt das zurück auf die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen. Das Wild scheine aktiver zu sein und verliere an Fettreserven. Das sei „eine Katastrophe“ für dessen Überlebenschancen, sagt Ziegler und plädiert dafür, dem Rehwild Futter bereitzustellen. Sein Kollege Heinrich Schwarz, Vorsitzender des Kreisjagdverbands Oberallgäu, fordert das auch – allerdings aus einem anderen Grund. Dagegen hält Simon Östreicher von der Forstverwaltung nichts von Rehfütterung.

Über den Sommer und Herbst frisst sich das Rot- und Rehwild Fettreserven an, von denen es dann im Winter zehrt. Damit die Energie ausreicht, bewegen sich die Tiere nur wenig, reduzieren ihre Körpertemperatur, Herzschlag, Atmung und Stoffwechsel. Das Wild orientiere sich laut Ziegler an Licht, Schnee und Temperatur. Das Wetter der vergangenen Wochen könnte dazu geführt haben, dass die Tiere aktiver wurden. Wenn die Rehe mehr nach Futter suchen, um Energie zu tanken, fressen sie verstärkt Triebe junger Bäume – was jedoch dem Wald schadet. Deshalb plädiert Ziegler für die Fütterung der Rehe durch den Jagdpächter.

Nicht zu warm, sondern zu kalt

Das tut auch Heinrich Schwarz aus Oberstdorf. Allerdings nicht, weil er glaubt, dass die Witterung vor einigen Tagen noch zu warm war, sondern weil es derzeit sehr kalt ist: „Wir haben hier in der Nacht sieben bis zehn Grad minus und geschlossene Schneedecke. Da befindet sich das Rehwild in einer Notlage.“ Deshalb hält er die Fütterung von Rehen - so wie beim Rotwild im Winter schon lange Brauch - auch für Rehtwild angebracht. Und nicht nur das. Seiner Meinung nach sei der Revierinhaber bei solchen Minusgraden nach dem Gesetz sogar verpflichtet, die Rehe zu füttern. Denn eine wichtige Voraussetzung für das Überwintern der Tiere sei weggefallen: die Ruhe. Ständig störten Schneeschuhgeher, Skifahrer oder Waldarbeiter das Wild. Dadurch werde das Reh aufgeschreckt und verbrauche unnötig Energie – eine Gefahr für sein Leben, weil es kaum frisches, nährstoffreiches Futter gebe.

Rehfütterung gab es früher auch nicht

Jedoch sprechen sich Waldbesitzer gegen eine Rehfütterung aus, weil sich die Tiere sonst zu stark vermehren würden. So weiß Ziegler von Grundbesitzern, dass sie die Fütterung den Jägern untersagt hätten. Auch Simon Östreicher, Bereichsleiter Forsten beim Landwirtschaftsamt, hält wenig von Futterstationen für Rehwild. Früher hätten die Tiere auch ohne eine Fütterung überlebt. Das gelte noch heute in Revieren ohne Fütterung – und ohne einen erhöhten Verbiss. Vielmehr sieht Östreicher in ungeeignetem Futter einen Grund dafür, dass Wild vermehrt Jungbäume anknabbert: So könne nährstoffreiches Kraftfutter zu einer Übersäuerung im Rehmagen führen, was die Tiere ausgleichen, indem sie vermehrt Triebe junger Bäume fressen. Eine Notlage der Rehe, wie sie das Gesetz benennt, sieht Östreicher im Gegensatz zu Schwarz und Ziegler in diesem Winter bislang nicht. Durch den geringen Schneefall kämen die Tiere problemlos an natürliche Nahrung wie bespielsweise Brombeerblätter.

