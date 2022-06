„Sommer Open Air“auf dem Marktanger in Sonthofen am 10. und 11. Juni

Das "Sommer Open Air" findet im Juni wieder in Sonthofen statt. 7000 Besucher werden erwartet. Was bei der großen Party alles geboten ist.

01.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Nach der langen Corona-Pause findet eine weitere Großveranstaltung in Sonthofen wieder statt: das „Sommer Open Air“. Bereits zum vierten Mal wird dafür laut einer Pressemitteilung in der Oberallgäuer Kreisstadt eine Bühne auf dem Marktanger aufgebaut. Die Open-Air-Party steigt am Freitag, 10., und Samstag, 11. Juni.

Am Freitag erwartet die Besucher unter anderem DJ Beattube. Im Anschluss legen Chef Curry und Ivan S. Musik auf, bekannt aus dem Parktheater Kempten. Am Samstag tritt die Band Land Night Club auf und im Anschluss folgt erneut unter anderem DJ Beattube. Auch Getränke- und Essensstände gibt es auf dem Areal.

Los geht es an beiden Tagen in Sonthofen um 18 Uhr

Los geht es an beiden Tagen täglich um 18 Uhr. Schluss ist jeweils um 0.30 Uhr. Besucher zahlen nur einmal Eintritt, der Einlass gilt für beide Tage des Open Airs. Kinder bis 14 Jahren erhalten freien Eintritt. Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben bei gutem Wetter mit bis zu 7000 Besuchern an beiden Tagen.

