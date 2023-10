Sonnenalp öffnet Restaurants für alle Gäste

Mit der Aktion will das Fünf-Sterne-Ressort in Ofterschwang ein Signal gegen das Wirtshaussterben in der Region setzen. Ein Lokal führen die Auszubildenden. Zudem werden neue Mitarbeiterhäuser errichtet.

17.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Einen Urlaub im Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp in Ofterschwang kann sich nicht jeder leisten. In den Restaurants des Luxushotels sind Einheimische und Gäste aus der Region – auch wenn sie in einem anderen Haus übernachten – jedoch herzlich willkommen. Um das deutlich zu machen, bietet die Sonnenalp jetzt den Kulinarik-Pass „Genuss hoch vier“ für vier Restaurants an, der jetzt vorgestellt wurde.

„Viele denken immer noch, bei uns kommen nur Gäste rein“, sagt Hotelchefin Dr. Anna-Maria Fäßler, die ein Signal gegen das Gastronomie-Sterben in der Region setzen will. „Viele Wirtshaustüren gehen im Allgäu zu – in der Sonnenalp gehen sie auf“, sagt Fäßler. „Wir wollen einen Beitrag leisten, um dem allgemeinen Wirtshaussterben in der Region entgegenzuwirken. Das wurde durch die Pandemie nochmal besonders befeuert und zeichnet keine besonders rostig gastronomische Zukunft.“ (Lesen Sie auch: Hotels im Allgäu: Sommer-Bilanz fällt positiv aus)

Auszubildende führen Restaurant

Für Einheimische und nicht hauseigene Gäste geöffnet sind das Sternerestaurant Silberdistel, das Waldhaus in Muderbolz, die Weltcup-Hütte am Ofterschwanger Horn und das Seehaus in Bolsterlang. Das Restaurant, das den Beinamen „La Cucina Inizio“ trägt, wird seit Frühjahr von den Auszubildenden eigenverantwortlich geführt. Ein Konzept, das sich bewährt hat, erzählt Hotelchefin Anna-Maria Fäßler. Hier können die Azubis Aufgaben übernehmen, die die Verantwortlichen im Haupthaus nicht abgeben können. Dazu gehören das Marketing, Dienstpläne, aber auch der Einkauf von Waren und die Annahme von Reservierungen. Die Sonnenalp begrüßt jedes Jahr zwischen 15 und 20 neue Auszubildende. Insgesamt absolvieren im Hotel 60 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung.

Zwei neue Mitarbeiterhäuser mit Appartements

Das bisherige Lehrlingsrestaurant „Inizio“ in Tiefenberg wurde indes abgerissen. Auf dem Grundstück entstehen zwei Mitarbeiterhäuser mit insgesamt 34 Appartements. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, kann die Sonnenalp ihren rund 600 Angestellten 200 Wohnungen anbieten, erklärte Hotelchef Michael Fäßler. „Wir mussten die Häuser ohne staatliche Zuschüsse errichten.“ Für sozialen Wohnbau gefördert werden vor allem Kommunen. Die Sonnenalp hat dennoch in den vergangenen Jahren mehrere Mitarbeiterhäuser neu gebaut oder saniert. Insgesamt habe das Fünf-Sterne-Resort in zehn Jahren rund 40 Millionen Euro investiert, erklärte Dr. Anna-Maria Fäßler. Auch in das Hotel und Attraktionen für die Gäste.

Luxushotel liefert Essen für Kindergartenkinder

Bürgermeister Alois Ried würdigte das Engagement, die Gastronomie zu beleben und bezahlbaren Wohnraum in der Gemeinde zu schaffen und dankte auch für die gute Zusammenarbeit. Denn auch die Ofterschwanger Kinder profitieren vom guten Essen der Sonnenalp. Die Gerichte für Kindergartenkinder und Grundschüler in der Nachmittagsbetreuung im Ort – kommen aus der Küche des Fünf-Sterne-Resorts.