"Sonst verpufft der Boom": Basketball-Bezirkschef warnt vor dieser Entwicklung

Vor dem Saisonauftakt der Allgäuer Basketballer sieht Bezirkspräsident Mike Lippert den Sport im Aufwind. Er erwartet reizvolle Derbys, sorgt sich aber auch.

06.10.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Im Land des Weltmeisters tut sich was. „Unser Sport ist im Allgäu auf dem aufsteigenden Ast. Wir erleben einen Basketball-Boom in der Region“, sagt Mike Lippert.

Der 48-Jährige muss es wissen. Lippert ist Vorsitzender des Bezirks Schwaben im Bayerischen Basketball-Verband und zudem seit über 30 Jahren Ausbilder, Prüfer und Mitglied in der Schiedsrichterkommission. Entsprechend ist das Kaufbeurer Urgestein hautnah dran an den Allgäuer Vereinen.

Zum Saisonauftakt in der Bezirksoberliga (BOL) an diesem Wochenende blicken wir mit Lippert auf die Lage im Allgäuer Basketball und auf das Kräfte-Gleichgewicht in der Region.

BG Illertal sorgt in der Szene für Furore

Dabei ist ein Verein in der „Allgäuer Grenzregion“ sogar schon in den Spielbetrieb gestartet. Die BG Illertal, der Zusammenschluss aus den Klubs aus Vöhringen und Illertissen, sorgt seit einigen Jahren in der Szene für Furore.

Seit 2019 ist der Klub aus dem Landkreis Neu-Ulm aus der Bezirksliga bis in die Bayernliga marschiert und führt nun selbst diese Klasse als Aufsteiger mit zwei Siegen zum Auftakt wieder an.

„Sie sind 2019 aus dem Württembergischen Verband zu uns gestoßen und haben eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht“, sagt Lippert. „Ich persönlich finde es gut – ohne mir ein Urteil über die Konstellation zu erlauben. Für die Region ist es gut, ein Flaggschiff da oben zu haben – auch, um der Jugend eine Perspektive zu bieten.“

Allgäuer Trio in der Bezirksoberliga

Eine Spielklasse darunter, und damit in der höchsten schwäbischen Liga, geht ein Allgäuer Trio an den Start. In der BOL kämpfen der TV Memmingen, die DJK Kaufbeuren und der TSV Sonthofen um die „Vorherrschaft“.

Entsprechend dürfen sich die Basketball-Fans auf brisante Derbys alter Rivalen freuen. Der TVM als einstiger Leuchtturm wurde im vergangenen Jahr Zweiter und scheint die Turbulenzen vergangener Jahre in den Griff bekommen zu haben.

„Im Mittelfeld sehe ich sie allemal, aber ich glaube, es wird schwer werden, Rang zwei zu wiederholen“, glaubt Lippert.

Lippert: Sonthofen ist Geheimfavorit

Zu stark sei die Konkurrenz aus Kaufbeuren – bei dem es laut dem Bezirkschef „vor allem in der Jugend einen wahnsinnigen Zulauf“ gegeben habe – und aus Sonthofen. Der Aufsteiger aus der Kreisstadt ist für Lippert einer der Geheimfavoriten.

„Der TSV ist als Meister der Bezirksliga hoch und war auch im Vorjahr nur wegen des freiwilligen Rückzugs nicht mehr in der BOL“, sagt Lippert. „Sie haben sich gut verstärkt und haben mit Tim Eisenhauer einen wahnsinnig guten Spielertrainer. Mit Sonthofen ist auf jeden Fall zu rechnen.“

Eine noch schlimmere Talfahrt als Memmingen erlebte die SG Heising-Kottern in den Vorjahren. Der ehemalige Bayernligist geht gemeinsam mit dem BOL-Absteiger VfL Buchloe und dem TSV Ottobeuren in der Bezirksliga auf Korbjagd.

„Ich zähle Buchloe und Kottern zu den Titelfavoriten“, sagt Lippert. In der untersten Spielklasse laufen neben den Reserven der DJK und Ottobeurens noch der TSV Lindau und der TSV Oberstdorf auf.

"Den Clubs fehlen Trainer und Hallenzeiten"

„Der Basketball im Allgäu ist gut aufgestellt. Zudem kann der WM-Titel des Nationalteams einen Aufschwung geben“, sagt Lippert.

„Aber der Nachwuchs ist nicht das Problem. Die Kinder sind verrückt nach Basketball. Was den Klubs fehlt, sind Hallenzeiten und Trainer. Da müssen wir dringen nachlegen – sonst verpufft der Boom.“