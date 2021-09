20-Jähriger schießt von Balkon aus auf Jugendliche

In Sonthofen hat ein Mann mit einem Luftgewehr auf Jugendliche geschossen. Zwei Menschen wurden verletzt.

06.09.2021 | Stand: 13:13 Uhr

Der Zwischenfall ereignete sich am Sonntagabend, als Zeugen die Polizei Sonthofen alarmierten, dass vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Althaus-Straße auf mehrere Personen geschossen worden sei.

Die anrückenden Streifenbeamten trafen auf zwei Jugendliche, die über Schmerzen klagten. Einer der beiden 15-Jährigen war laut Polizei von zwei Schüssen am Rücken getroffen worden - schmerzhafte blaue Flecken waren die Folge. Der Jugendliche berichtete auch, dass ein dritter Schuss nur knapp seinen Kopf verfehlt habe. Der andere Jugendliche wurde an der Hand und am Arm getroffen.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und trafen im Haus auf einen 20-Jährigen. Dieser räumte ein, vom Balkon aus auf die Jugendlichen geschossen zu haben. Er behauptete dabei, die Jugendlichen hätten sich an Fahrrädern zu schaffen gemacht. Er zeigte den Beamten sein Luftgewehr. Die Beamten stellten die Waffe sicher.

Bei der Übergabe war die Waffe geladen und gespannt. Die Beamten schicken die Waffe zur Erstellung eines Gutachtens an das Landeskriminalamt.

Der Mann erhält eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, zudem ermitteln die Polizisten in Sonthofen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Lesen Sie auch