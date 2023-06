22-Jähriger wirft Schaufensterscheibe in Sonthofen ein - Polizei bringt ihn in Fachklinik

Ein junger Mann hat am frühen Morgen die Scheibe des Allgäu Outlets in der Innenstadt von Sonthofen eingeworfen. Die Polizei bringt ihn in eine Fachklinik.

18.06.2023 | Stand: 12:40 Uhr

Die Polizei hat einen 22-Jährigen am frühen Sonntagmorgen in Sonthofen in eine Fachklinik bringen müssen. Wie die Beamten mitteilen, warf der junge Mann die Scheibe des Allgäu Outlets in der Innenstadt mit einem Stein ein. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und rief die Polizei.

Mann wirft Scheibe von Geschäft in Innenstadt von Sonthofen ein

Die Beamten konnten den Oberallgäuer noch in Tatortnähe stellen. Er wehrte sich gegen die Festnahme und schlug nach den Beamten. Aufgrund seiner psychischen Verfassung brachte die Polizei den Mann in eine Fachklinik. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Sachschaden an der Scheibe beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.