73-jähriger Vermisster aus Sonthofen wieder aufgetaucht

Ab Montag galt ein 73-Jähriger aus Sonthofen als vermisst. Die Polizei ging mit einem Foto an die Öffentlichkeit - und fand den Mann kurze Zeit später.

21.08.2023 | Stand: 16:15 Uhr

Ein am Montag als vermisst gemeldeter 73-Jähriger aus Sonthofen ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die Polizei ist am frühen Montagnachmittag mit der Fahndung an die Öffentlichkeit gegangen, denn der Senior könnte sich in einer Notlage befinden, hieß es.

Demnach verließ der demenzkranke 73-Jährige gegen 11.30 Uhr aus seiner Wohnung gelaufen. Er sei laut Polizei sehr gut zu Fuß unterwegs. Die Ermittler konnten den Mann vorerst nicht ausfindig machen.

Kurze Zeit nachdem die Beamten den Mann zur Öffentlichen Fahndung ausgeschrieben haben, tauchte der Senior wohlbehalten wieder zuhause auf.

