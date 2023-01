Einen Baum, der auf der Grundstücksgrenze zu seiner Nachbarin stand, hat ein Mann in Sonthofen einfach fällen lassen.

20.01.2023 | Stand: 13:41 Uhr

Ohne Absprache mit seiner 85-jährigen Nachbarin, hat ein Mann in Sonthofen am Donnerstag einen Baum fällen lassen, der sich genau auf der Grundstücksgrenze befand. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 44-Jährige dafür zwei Arbeiter damit beauftragt, die die 34 Jahre alte Blumenesche in gutem Glauben fällten und zersägten. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

