Sonthofen bekommt ein Alpenstadt-Museum: Was dahinter steckt

28.10.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Namen haben Wirkungskraft – dessen sind sich offenbar auch die Sonthofer bewusst: Lange haben sie darüber diskutiert, wie das neue Stadtmuseum heißen soll. Nun gibt es ein Ergebnis: Es soll den Titel Alpenstadtmuseum Sonthofen bekommen. Bei einer Gegenstimme entschied sich dazu der Stadtrat am Dienstag bei seiner Sitzung. Wie die genaue grafische Darstellung aussieht – also etwa „AlpenStadtMuseum“ oder „ Alpen.Stadt.Museum“ – blieb noch offen.

Zur Diskussion stand auch, ob die neu gestaltete Einrichtung künftig einfach nur Stadtmuseum heißen soll. Das Kulturteam der Verwaltung hatte sich intensiv Gedanken gemacht und präsentierte den Kommunalpolitikern eine Pro- und Contra-Gegenüberstellung. Stadtmuseum wurde eher als langweiliger Name eingestuft, der kaum überregionale Besucher anlocke. Es gehe zwar in erster Linie darum, ein Museum für Einheimische zu schaffen – doch auf Touristen solle es auch attraktiv wirken. Langfristig würden sich – abgesehen von Sonderaktionen – ohnehin mehr Touristen die Ausstellungen anschauen als Einheimische. Deshalb sei auch der Titel wichtig. Erfahrungsgemäß zögen Namen, in denen der Begriff „Alpen“ vorkommt, viele Gäste an.

Es gibt noch kein Alpenstadt-Museum - das wäre ein Alleinstellungsmerkmal für Sonthofen

Für den Titel Alpenstadt-Museum spreche zudem, dass in der neuen Einrichtung Besuchern nicht nur städtische Inhalte vermittelt werden: Denn auch Themen wie Skitourismus, Käseherstellung und Kuhschellen spielen eine Rolle. Das Kulturteam der Kommune weist darauf hin, dass es noch kein Alpenstadt-Museum gibt. Damit hätte die Stadt ein Alleinstellungsmerkmal. Bei den Kommunalpolitikern kam das überwiegend gut an: Er unterstütze es, wenn im neuen Namen das Wort „Alpen“ vorkommt, sagte CSU-Fraktionsvorsitzender Josef Zengerle. Auch Zweite Bürgermeisterin Ingrid Fischer (Grüne) erklärte stellvertretend für ihre Fraktion, dass der Name Alpenstadt-Museum gut klinge. Dem schloss sich Dr. Gerhard Wimmer (SPD) an.

"Das Heimathaus war typisch Sonthofen"

Christian Lanbacher (Freie Wähler) stimmte als Einziger gegen diesen Titel. Der Hintergrund: Vorfahren aus seiner Familie hätten bei der Gründung des Heimathauses mitgewirkt – deshalb sei dieser Name mit der Einrichtung für ihn untrennbar verbunden und habe ein „Alleinstellungsmerkmal“. „Das Heimathaus war typisch Sonthofen“, sagte Lanbacher. Mit dem Begriff Alpenstadt verbinde er hingegen andere Inhalte. Monika Zeilhuber-Lang (Grüne) schlug vor, dass der Schriftzug am Heimathaus erhalten werden könnte – so bleibe der Ursprung erkennbar. Die Vertreterinnen des Kulturteams erklärten, es sei auch geplant, dass der Schriftzug ein Teil des Ensembles bleibt. Bekanntlich sollen das Heimathaus, Teile des benachbarten Lukashauses sowie ein Neubau dazwischen das neue Stadtmuseum bilden.

