Autofahrerin mit 1,5 Promille baut Unfall in Sonthofen und flüchtet

Eine 64-Jährige hat sich mit 1,5 Promille ins Auto gesetzt und einen Unfall gebaut. Sie begutachtete das andere Auto kurz und fuhr dann davon.

08.07.2023 | Stand: 11:20 Uhr

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Freitagmittag einen Unfall auf einem Parkplatz in der Rudolf-Dieselstraße in Sonthofen gebaut. Laut dem Polizeibericht ist die 64-Jährige beim rückwärts Ausparken in ein anderes Auto gefahren. Sie soll dann ausgestiegen sein, kurz über die Stoßstange des anderen Autos gewischt haben und dann weggefahren sein.

Unfall in Sonthofen: Frau muss Führerschein abgeben

Die hinzugerufene Streife traf die Frau an ihrer Wohnanschrift an. Weil sie offensichtlich betrunken war, machte die Polizei einen Alkoholtest bei ihr. Dieser ergab 1,5 Promille. Die Frau musste die Beamten anschließend zur Blutentnahme auf die Wache begleiten. Sie bekommt nun mehrere Anzeigen. Außerdem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.