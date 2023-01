Betrunkener hüpft in der Nacht wild polternd durch die Zelle

Ein betrunkener Autofahrer wehrt sich in Sonthofen gegen Blutentnahme und beleidigt die Polizei. In der Zelle rastet der 31-Jährige aus.

Von Allgäuer Zeitung

23.01.2023 | Stand: 13:37 Uhr

In den Nachtstunden auf den Sonntag teilte ein Zeuge der Polizei die unsichere Fahrweise eines Verkehrsteilnehmers mit. In einem kurzen Gespräch aus dem Auto hatte der Zeuge ein Schwanken und eine verwaschene Aussprache bei dem Mann bemerkt. Im weiteren Verlauf wurde er noch von dem 31-jährigen Pkw-Fahrer überholt - nachdem dieser in falscher Richtung in einen Kreisverkehr eingefahren war.

