Betrunkener Radfahrer kracht in Sonthofen beinahe in ein Polizeiauto

Die Polizei wurde Donnerstagnacht auf einen betrunkenen Mann aufmerksam, der unsicher auf seinem Fahrrad fuhr und falsch herum in einen Kreisverkehr fuhr.

25.08.2022 | Stand: 15:22 Uhr

In der Nacht auf Donnerstag ist ein betrunkener Radfahrer beinahe in ein Polizeiauto gekracht. Die Beamten wurden auf den 36-Jährigen Radfahrer aufmerksam, weil er gegen ein Uhr morgens falsch herum in den Kreisverkehr in der Frühlingsstraße in Sonthofen fuhr. Laut Polizei hatte er zudem erhebliche Schwierigkeiten, sein Fahrrad sicher zu führen.

Deutliche Ausfallerscheinungen und über ein Promille: Beamte nehmen Mann das Fahrrad ab

Als die Polizisten ihn zum Anhalten aufforderten, krachte er beinahe in das Streifenfahrzeug. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der Mann wie die Polizei schreibt "deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte". Weil der Test einen Wert von über einem Promille anzeigte und der Mann deutliche Ausfallerscheinungen hatte, ordneten die Beamten eine Blutabnahme an und stellten das Fahrrad des 36-Jährigen sicher.

