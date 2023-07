Betrunkener bedroht 38-jährigen in Sonthofen mit Messer und schlägt ihn

In Sonthofen wurde die Polizei verständigt, nachdem ein betrunkener Mann einen 38-jährigen geschlagen und mit einem Messer bedroht hat.

21.07.2023 | Stand: 16:06 Uhr

Ein 30-jähriger betrunkener Mann hat in der Nacht auf Freitag, 21. Juli einen 38-jährigen an seiner Haustür in Sonthofen geschlagen und mit einem Messer verletzt. Laut Polizei klingelte der Mann und schlug beim öffnen der Tür dem 38-jährigen unvermittelt mit der Faust an den Kopf. Mit seinem Einhandmesser verletzte er das Opfer außerdem am Oberarm. Der 38-jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Betrunkener schlägt Mann in Sonthofen

Diese fand den Messerstecher vor seiner Wohnanschrift an und nahm ihm das Messer ab. Bei einem Alkoholtest ergab sich ein Wert von über 1,5 Promille. Der 30-jährige erhält nun eine Anzeige wegen gefährliche Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Waffengesetz.