In einer Wirtschaft in Sonthofen ist ein betrunkener Mann auf seinen Mieter losgegangen. Ein verbaler Streit endete in einer Rauferei.

19.10.2022 | Stand: 12:26 Uhr

In einer Wirtschaft in Sonthofen hat es am Dienstagabend eine Rauferei zwsichen einem betrunkenen 67-Jährigen und seinem Mieter, den 25-Jährigen Gastwirt gegeben. Wie die Polizei berichtet, hat der 67-jähriger Vermieter die Wirtschaft durch den Hintereingang betreten. Der 25-Jährige forderte ihn auf, das Lokal zu verlassen.

