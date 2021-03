Sonthofer Geschäftsführer will Lockdown verschärfen statt lockern - so reagieren Bürgermeister und Landrätin

Jörg Danzer aus Sonthofen sagt: "Es macht zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn, weitere Kontakte zuzulassen." Wie Politiker auf seinen Appell reagieren.

02.03.2021 | Stand: 10:46 Uhr

Kitas und Grundschulen haben wieder geöffnet, inzwischen auch Friseure und Baumärkte – doch für Dr. Jörg Danzer macht es „zum jetzigen Zeitpunkt aus wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht überhaupt keinen Sinn, weitere Kontakte zuzulassen“.

Der Geschäftsführer der Boden & Grundwasser Allgäu GmbH aus Sonthofen begründet das mit der britischen Mutation, die auf dem Vormarsch sei und steigende Infektions- und Todeszahlen – insbesondere bei jüngeren Menschen – zur Folge haben könnte.

No-Covid-Strategie will drastische Maßnahmen "für einen überschaubaren Zeitraum von vier bis sechs Wochen"

Danzer ist Teil einer Gruppe von Wissenschaftlern, die auf nationaler und internationaler Ebene Politiker beim Bekämpfen der Pandemie unterstützen. Deren Ziel lautet nach Angaben von Danzer, den Inzidenzwert so nah wie möglich an Null herunterzufahren, auch bekannt als sogenannte No-Covid-Strategie.

Wissenschaftler aus diesem Kreis stellten ihre Strategie bereits der Bundesregierung vor. Mit Blick auf die Mutanten könne das Ziel jetzt aber nur mit drastischen Maßnahmen wie geschlossenen Schulen „für einen überschaubaren Zeitraum von vier bis sechs Wochen“ gelingen. Sollte damit eine Inzidenz von unter zehn oder sogar unter fünf im Oberallgäu gelingen, könnten hier die Bürger in einer „Grünen Zone“ nach dem Lockdown wieder relativ normal leben und Betriebe sowie Branchen wieder öffnen.

Die Alternative, jetzt weitere Lockerungen zuzulassen, führe zu einer wellenartigen Situation mit erneutem Lockdown und wieder Öffnungen. Das könnte aus Sicht der Wissenschaftler viele Betriebe um ihre Existenz bringen und „die Gesellschaft vor eine harte Belastungsprobe stellen“.

Lesen Sie auch

Corona-Prävention Für den Corona-Fall: Oberallgäuer Landrätin fordert Konzepte für Schulen und Kitas

Darauf hat laut Danzer auch der bekannte Professor für Volkswirtschaftslehre Clemens Fuest vom Münchner Ifo-Institut hingewiesen, der einer der Mitautoren der No-Covid-Strategie sei.

Lesen Sie auch: Dritte Corona-Welle: Experten rechnen mit "Zuständen wie vor Weihnachten"

"International akzeptierte natur- und wirtschaftswissenschaftliche Tatsachen"

Bei all den Empfehlungen handele es sich um „international akzeptierte natur- und wirtschaftswissenschaftliche Tatsachen“, sagt Danzer. Ihm sei bewusst, dass dies nicht einfach zu kommunizieren ist – gerade wenn zugesagte Bundeshilfen nicht ankommen und Unternehmen am Rande ihrer Existenz stehen. Doch ein Auf und Ab von Lockerungen und Öffnungen sei langfristig schädlicher als ein jetzt harter, aber auf vier bis sechs Wochen beschränkter Lockdown. Er appelliert dabei an Bürgermeister Christian Wilhelm und Landrätin Indra Baier-Müller, diese Strategie zu unterstützen, um als gutes Beispiel im Oberallgäu voranzugehen und als Wirtschafts- und Tourismusraum zu profitieren. Doch was sagen die beiden Kommunalpolitiker dazu?

Wieso Oberallgäus Landrätin Indra Baier-Müller widerspricht

Die No-Covid-Strategie sei zwar diskutiert worden, „hat allerdings keinen Eingang in die bundes- und landespolitische Strategie zur Eindämmung der Pandemie genommen“, teilt Baier-Müller mit. Ein kompletter, nochmals verschärfter Lockdown in der jetzigen Situation mit geschlossenen Schulen wäre aus Sicht der Landrätin „mit Blick auf das Recht auf Bildung unverhältnismäßig“.

Das Ziel, den Landkreis zur „Grünen Zone“ mit einer Inzidenz nahe Null zu machen, sei „nicht realistisch, denn das Virus macht vor Landkreisgrenzen keinen Halt. Nur ein in weiten Teilen vergleichbares Vorgehen ist zur Bekämpfung des Virus sinnig und stößt bei der Bevölkerung auf Akzeptanz“. Für gemeinsame Regeln seien Bund und Länder zuständig.

Ähnlich äußert sich Rathauschef Wilhelm: Der Ansatz der No-Covid-Strategie sei überlegenswert – allerdings setze die Strategie der „Grünen Zone“ voraus, dass die Bevölkerung isoliert bleibt. In der Praxis sei das vermutlich schwer umsetzbar. Bei Kommunalpolitikern seien in dieser Angelegenheit allerdings die „Mittel beschränkt“. Wesentliche Entscheidungen würden auf Bundes- und Landesebene fallen.

Lesen Sie auch: Merkel und Söder: Mit homöopathischen Dosen in den Corona-Frühling?