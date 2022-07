Drei Männer zoffen sich vor Lokal - dann ufert der Streit aus

Ein handfeste Auseinandersetzung gab es in der NAcht von Samstag auf Sonntag vor einem Sonthofener Lokal. Am Ende stritten sich sechs Personen.

03.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Laut Polizei gerieten zunächst drei Männer vor dem Lokal in der Hindelanger Straße in einen verbalen Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung mischten sich noch weitere Personen ein. Daraufhin kam es es zu einem Handgemenge von etwa sechs Personen kam.

Ein 30-Jähriger zog sich bei einem Sturz eine Knieverletzung zu und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei veruscht nun den genauen Ablauf der Auseinandersetzung zu klären.

