Ein Verletzter nach Nachbarschaftsstreit wegen eines Verkehrszeichens in Sonthofen

Weil ein Nachbar in Sonthofen nicht wollte, dass ein Absperr-Schild weggestellt wird, entwickelte sich ein Streit. Alle zeigten sich gegenseitig an.

28.04.2023 | Stand: 12:58 Uhr

Am Donnerstagabend hat eine 34-jährige Frau in Sonthofen ein Absperr-Schild einer Baustelle etwas zur Seite gestellt, um ihre Einkäufe besser aus dem Auto ausladen zu können. Die Polizei teilt mit, dass dies ihrem gleichaltrigen Nachbarn missfiel, daher stellte er das Verkehrszeichen wieder zurück. Daraufhin entwickelte sich ein Wortgefecht, in das sich der 54-jährige Ehemann der Frau einschaltete.

Nachbarn zeigen sich nach Streit um Verkehrsschild gegenseitig an

Im Verlauf des Streits filmte der Ehemann den Nachbarn dann mit dem Handy. Weil der Nachbar das verhindern wollte, schlug er nach dem Handy und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der Ehemann verletzt wurde.

Am Ende zeigten sich alle gegenseitig an. Der Nachbar erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung und das Ehepaar, weil sie ihren Nachbarn ohne dessen Einverständnis gefilmt hatten.

