Fahrer wird in Sonthofen zweimal geblitzt - und zeigt dabei den Mittelfinger

Anfang Januar wurde in Sonthofen ein Autofahrer geblitzt. Er drehte dann um und ließ sich nochmal blitzen - diesmal mit ausgestrecktem Mittelfinger.

28.01.2022 | Stand: 13:04 Uhr

Kuriose Blitzerfotos sind bei einer Radarkontrolle der Stadt Sonthofen Anfang des Monats entstanden. Wie die Polizei jetzt berichtet, ist bei der Kontrolle ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit vorbeigefahren und die Meldeanlage löste aus. In dem Wagen befanden sich vier Menschen. Nach kurzer Zeit fuhr das gleiche Auto aus der Gegenrichtung an dem Blitzer vorbei - und war wieder zu schnell. Die beiden Männer auf den Vordersitzen zeigten beide ihren gestreckten Mittelfinger in Richtung der Linse.

Sonthofen: Männer lassen sich zweimal blitzen

Weil das Radarfahrzeug in beide Richtungen misst, wurde der Fahrer wieder geblitzt. Dabei entstand ein scharfes Foto, das die beiden Männer auf dem Vordersitz und ihre ausgestreckten Mittelfinger eindeutig zeigt. Ob sie mit der Aktion bewusst einen Schnappschuss schießen lassen wollten oder ihnen nicht bewusst war, dass der Blitzer in beide Richtungen auslöst, bleibt offen. Auf jeden Fall bekommen die beiden Männer neben dem Erinnerungsfoto eine Anzeige wegen Beleidigung. Den Fahrer erwarten außerdem zwei Bußgeldbescheide wegen zu schnellen Fahrens.

