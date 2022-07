Fahrrad in Sonthofen angezündet

In Sonthofen haben am Montag Unbekannte ein Fahrrad angezündet. Ein Zeuge konnte den Brand löschen.

12.07.2022 | Stand: 13:27 Uhr

Am Montagmittag haben in Sonthofen Unbekannte den Sattel eines Fahrrads angezündet. Laut Polizei befand sich das Damenfahrrad im neuen Radständer am Bahnhof in Sonthofen. Ein Zeuge konnte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits mit einem Feuerlöscher löschen. Das Feuer beschädigte neben dem Damenfahrrad auch den Reifen eines weiteren Rades.

Es entstand ein Schaden von 100 Euro.

Die Polizei Sonthofen sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben.

