Unsichere Fahrweise: Rentner-Ehepaar muss Führerscheine abgeben

Wegen seiner unsicheren Fahrweise hat die Polizei einem 88-Jährigen Fahrer seinen Führerschein abgenommen. Dasselbe passierte kurz darauf auch seiner Frau.

24.03.2022 | Stand: 13:14 Uhr

Die Polizei Sonthofen hat am Mittwochvormittag einen 88-jährigen Autofahrer in der Eichendorffstraße wegen seiner unsicheren Fahrweise angehalten und später seinen Führerschein sowie seine Autoschlüssel sichergestellt. Die Beamten wollten den Mann laut Polizeiangaben wegen seiner Fahrweise anhalten, doch dieser reagierte weder auf das Anhalte-Signal am Streifenwagen noch auf das Blaulicht. Erst als die Polizisten das Martinshorn anschalteten, reagierte er - wenn auch zögerlich.

88-Jähriger will Führerschein nicht abgeben

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 88-Jährige einige Mängel in Bezug auf seine Fahrtüchtigkeit zeigte. Aus diesem Grund fuhren sie mit ihm sofort zur Führerscheinstelle des Landratsamtes. Dort bot man ihm an, seinen Führerschein freiwillig abzugeben, was er aber ablehnte. Mit der Begründung der Gefahrenabwehr nahmen ihm die Polizisten daraufhin seinen Führerschein und seine Autoschlüssel ab. Über die Führerscheinstelle wird nun eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 88-Jährigen veranlasst.

Ehefrau fährt auch unsicher: Ebenfalls Führerschein sichergestellt

Als schließlich die gleichaltrige Frau eintraf, um ihren Mann mit dem Auto nach Hause zu fahren, rammte sie dabei fast das Polizeiauto. Ihre Fahrversuche seien laut Polizeistreife "sehr gefährlich für das Umfeld" gewesen. Aus diesem Grund stellten die Beamten auch ihren Führerschein sicher. Im Anschluss brachten sie das Ehepaar nach Hause und berichteten ihrem Sohn von den Vorfällen.

