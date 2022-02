Sonthofen: Gemeinschaftliches Wohnen in der „Wahlfamilie“ angelaufen

19 ältere Leute, die dem Verein angehören, sind in Sonthofen eingezogen. Ziel: Eigenständig leben, aber im Alter nicht einsam sein.

„Ein Teil von etwas Wunderbarem zu sein und gemocht zu werden, ist eine Familie…“ schrieb Landrätin Indra Baier-Müller anlässlich ihres Besuchs im neuen Wohnprojekt der „Wahlfamilie Sonthofen“ ins Gästebuch. Vor einigen Monaten waren 19 Mitglieder des Vereins im Alter von 64 bis 81 Jahren in das Haus eingezogen. Die Landrätin und Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm besichtigten nun das Gebäude auf Einladung des Vereins „Wahlfamilie Sonthofen“.

Wahlfamilie Sonthofen: Hilfe auch in schwierigen Zeiten

Susanne Hofmann, Vorsitzende des Vereins, führte die Gäste durch den Neubau in der Hindelanger Straße. Dort sei schon eine „gute, lebendige Gemeinschaft entstanden“. Die Bewohner würden den Mix aus eigenständigem Leben in ihrer Wohnung und zusätzlichem Gemeinschaftsleben im großen Gemeinschaftsraum mit Küche und Hobbyraum genießen. Und mancher erlebe auch, wie hilfreich die Unterstützung der Gruppe in schwieriger Zeit und bei Krankheit sei.

Ob beim Tischtennismatch, beim Kaffee oder in der Diskussion, der Gemeinschaftsgeist der Bewohner sei spürbar, waren sich Baier-Müller und Wilhelm einig. Alterseinsamkeit könne durch eine solche Wohnform vermieden werden. Das sei durchaus ein Vorzeigeprojekt fürs Oberallgäu, stellte Martin Kaiser, Geschäftsführer des Sozialwirtschaftswerks Sonthofen (SWW) fest. Das SWW ist Eigentümer des Gebäudes, die Bewohner sind Mieter.

Intensive Gespräche zwischen Stadt Sonthofen und Verein "Wahlfamilie Sonthofen"

Dem Einzug war eine mehrjährige Planungs- und Bauphase vorausgegangen, in der es zwischen Vereinsvorstand und der Stadt Sonthofen immer wieder intensive Gespräche gegeben habe, erinnerte Hofmann. Bürgermeister Wilhelm sagte, er sei beeindruckend, dass ein solches Projekt – es ist ja bereits das zweite Wohnprojekt des Vereins – von einer rein ehrenamtlich geführten Organisation betrieben werde.

„Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung von Landkreis, Stadt und Hauseigentümer SWW“, sagte Hofmann. Ohne solche Mitstreiter und finanzielle Unterstützung von öffentlichen und privaten Spendern sei es nicht möglich, so etwas aufzubauen und dauerhaft umzusetzen.

Das Seniorenamt am Landratsamt hatte die Entwicklung des Wohnkonzepts und den Start des ersten Wohnprojektes am Alten Bahnhof begleitet. Das gibt es nun seit zehn Jahren.

Wahlfamilie Sonthofen

Die „Wahlfamilie Sonthofen“ wurde im Juli 2008 gegründet – als wirtschaftlich, parteipolitisch und religiös unabhängiger neutraler Verein. Aktuell hat der Verein knapp 80 Mitglieder.

Ziel ist die Ermöglichung selbstbestimmten und gemeinschaftlich organisierten Wohnens bis zum Lebensende.

Der Verein führt derzeit zwei Wohnprojekte in Sonthofen (in Kooperation mit dem SWW), in die sich Vereinsmitglieder einmieten können. Die eigenen abgeschlossenen Wohnungen ermöglichen immer den individuellen Rückzug. Die Gemeinschaftsbereiche sind Treffpunkt und Zentrum für gemeinsame Unternehmungen.

Mehr Informationen im Internet: www.wahlfamilie-sonthofen.de

