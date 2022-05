Hier stehen neue Häuser mit 39 Wohnungen in Sonthofen

Für Mitglieder des Vereins Wahlfamilie Sonthofen, aber auch andere Mieter hat das SWW Oberallgäu neue Wohnungen in Sonthofen gebaut. Ein Konzept wird verfolgt.

05.05.2022 | Stand: 06:05 Uhr

„Gut Ding will Weile haben.“ Mit diesem Motto beschrieb Susanne Hofmann, Vorsitzende des Vereins Wahlfamilie in Sonthofen, am Dienstag die lange Entstehungsgeschichte der neuen Wohnungen an der Hindelanger Straße. Erste Gespräche dazu habe es bereits 2013 gegeben. Bei einer Feierstunde mit vielen Gästen, unter anderem aus der Kommunalpolitik, wurden die neuen Räume eingeweiht. 16 Wohnungen plus Gemeinschaftsbereich mit Terrasse und Hobby-Werkraum im Keller hat das Sozial-Wirtschafts-Werk (SWW) Oberallgäu für die Wahlfamilie gebaut. In einem benachbarten Haus sind außerdem 23 weitere Wohnungen für andere Mieter entstanden. Dort befindet sich im Erdgeschoss zudem eine Logopädie-Praxis. Das Gesamtprojekt kostet nach Angaben des SWW 9,8 Millionen Euro.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.