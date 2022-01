Autodieb in Sonthofen erwischt

Weil ein aufmerksamer Anwohner die Polizei verständigte, konnten die Beamten einen Autodieb auf frischer Tat erwischen.

27.01.2022 | Stand: 11:40 Uhr

Die Polizei Sonthofen hat am frühen Mittwochmorgen in der Falkensteinstraße einen Autoknacker in Aktion erwischt.

Dem Anwohner war gegen 02:30 Uhr eine männliche Person aufgefallen, die sich an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte und er verständigte die Polizei. Die konnte den Mann dann in der Falkensteinstraße fassen, wie das Präsidium berichtet. Bei dem 59-jährigen Mann fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug und Bargeld. Die Polizei geht davon aus, daass er das Geld kurz zuvor auf seinem Ruabzug erbeutete. (Lesen Sie auch: Amtsgericht Sonthofen verhandelt Volksverhetzung)

Autoaufbrecher in Sonthofen erwischt: Polizei durchsucht anschließend Wohnung und wird fündig

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten wurde im Anschluss die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei fanden die Beamten mehr als zwei Dutzend Fahrzeugschlüssel unterschiedlichster Fahrzeughersteller, mehrere Garagenöffner sowie weiteres professionelles Werkzeug zum Aufbrechen von Fahrzeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei derzeit von mehreren Taten, überwiegend im Bereich Sonthofen und näherer Umgebung, aus. Weitere Geschädigte sowie Zeugen sollen sich unter 08321/6635-0 zu melden.

