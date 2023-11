Jugendlicher wirft in Sonthofen Stein gegen Scheibe

Nach einem nächtlichen Steinwurf auf ein Schnellrestaurant in Sonthofen sucht die Polizei Zeugen.

05.11.2023 | Stand: 10:53 Uhr

Am Samstag gegen 22.40 Uhr hat ein Jugendlicher einen Stein gegen die Scheibe eines Schnellrestaurants in der östlichen Alpenstraße in Sonthofen geworfen. Das berichtet die Polizei. Demnach stritten sich zwei Jugendliche vor dem Restaurant lautstark. Im Verlauf des Streits nahm einer der beiden einen Stein und warf ihn nach seinem Kontrahenten. Dieser konnte ausweichen und wurde nicht verletzt.

Zeugen nach Steinwurf in Sonthofen gesucht

Der Stein traf allerdings das Fenster des Schnellrestaurants. Die Polizei Sonthofen hat Ermittlungen wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, oder die beiden Jugendlichen kennen, sollen sich bei der Polizei unter Telefon 08321/66350 melden.

