Kommt der Übergang zwischen den Landratsamt-Gebäuden?

Ursprünglich war eine halbe Million Euro für eine Verbindungsbrücke zum ehemaligen Sparkassen-Haus geplant. Doch im Kreisausschuss wurden die Kosten gestrichen.

02.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

In der Öffentlichkeit war das Thema bislang weitgehend unbekannt – doch Grüne und SPD im Oberallgäu erwähnten es in Ansprachen beim Politischen Aschermittwoch: Die Rede ist von einer geplanten Verbindungsbrücke zwischen dem Landratsamt in Sonthofen und dem ehemaligen Sparkassen-Gebäude, das der Landkreis gekauft hat. Ursprünglich war ein Kostenansatz von etwa einer halben Million Euro im Haushaltsplan 2023 vorgesehen. Doch bei der Vorberatung im Kreisausschuss wurden die Baukosten in nicht-öffentlicher Sitzung aus dem Finanzetat gestrichen. Die Angelegenheit soll im nächsten Kreisbauausschuss nochmals behandelt werden. Das Gremium tagt laut Terminplan auf der Internetseite des Landratsamtes Ende März wieder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.