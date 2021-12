Ladendiebin mit zwei Tüten Nüssen und Rosinen erwischt - Diese kuriose Ausrede hat sie dafür parat

Eine Diebin wollte in einem Geschäft in Sonthofen Tüten mit Nüssen und Rosinen stehlen. Der Polizei wollte sie weismachen, dass das einem guten Zweck diene.

Eine Diebin ist am Donnerstagvormittag in einem Laden in der Fußgängerzone in Sonthofen erwischt worden. Eine Mitarbeiterin hatte laut Polizei die Rentnerin dabei beobachtet, wie sie zwei Tüten mit Nüssen und Rosinen stehlen wollte.

Diese Ausrede tischt die Diebin der Polizei auf

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als die Diebin behauptete, dass diese kuriose Aktion einem guten Zweck dienen würde: Die Frau wollte den Beamten weismachen, dass sie nämlich Vögel füttern wollte. Dann stellten die Beamten allerdings eine logische Frage: Warum konnte die Rentnerin dann die zwei Tütchen nicht bezahlen, zumal sie genug Geld dafür bei sich gehabt hätte?

Polizei zeigt Rentnerin wegen Diebstahls an

Die Polizei brummte daraufhin der Seniorin eine Anzeige wegen Ladendiebstahls auf.

