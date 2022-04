Ein 38-jähriger Mann hat in Sonthofen unerlaubt im Sonthofener See geangelt. Auf ihn kommt jetzt eine Anzeige zu.

01.04.2022 | Stand: 13:37 Uhr

Am Donnerstagmittag hat ein 38-Jähriger ohne Erlaubnis im Sonthofener See geangelt. Die Polizei erhielt nach eigenen Angaben einen Hinweis und schickte eine Streife zum See. Die Beamten trafen dort auf den Angler.

Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fischwilderei rechnen.

