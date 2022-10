Mann sperrt Kollegin ein und bedroht sie - weil sie ihn zurückwies?

Vermutlich, weil sie ihn verschmäht hat, sperrt ein Mann in Sonthofen seine Kollegin ein und bedroht sie. Die Frau kann nach wenigen Minuten entkommen.

25.10.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Seiner Kollegin nachgestellt, sie in einen Raum gesperrt und sie bedrängt hat ein Mann Sonntagnacht in Sonthofen. Die 32-Jährige meldete den Vorfall anschließend direkt bei der Polizei.

Wie die Frau den Beamten schilderte, war der 39-jährige Täter bereits am Vortag am Wohnort der 32-Jährigen aufgetaucht. Am Sonntag erschien der Mann dann bei der Arbeit - obwohl er frei hatte.

Belästigung in Sonthofen: Mann bedroht Kollegin, die ihn verschmäht hat

Der 39-Jährige soll die Frau unter einem Vorwand in einen Raum gelockt und sich dort mit ihr zusammen eingeschlossen haben. Laut Polizei hat der Mann die Frau anschließend fünf Minuten lang bedroht und versucht, ihr die Tür auf den Kopf zu schlagen. Die Frau konnte die Tür allerdings öffnen, woraufhin der Mann sich entfernte.

Als Auslöser für den Angriff vermutet die Polizei verschmähte Liebe. Gegen den 39-Jährigen laufen nun mehrere Anzeigen.

