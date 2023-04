Wollte sein Handy aufladen: Mann bedroht Bank-Mitarbeiter in Sonthofen

Ein 27-Jähriger lädt sein Handy in einer Bankfiliale in Sonthofen auf. Als ein Angestellter ihn darauf anspricht, wird er ausfallend.

21.04.2023 | Stand: 12:05 Uhr

In einer Bankfiliale in Sonthofen hat ein 27-Jähriger einen Bankangestellten am Donnerstagnachmittag beleidigt und bedroht. Laut Polizei hielt sich der Mann in der Bank auf, um sein Handy mit dem Strom der Bank aufzuladen. Als ein Bankmitarbeiter ihn darauf ansprach, beleidigte ihn der 27-Jährige und spuckte ihn an. Außerdem drohte er ihm Schläge an.

Daraufhin rief der Bankmitarbeiter die Polizei. Diese führten den 27-Jährigen aus der Bank. Der Mann, der der Polizei bereits bekannt ist, erhält nun eine Anzeige wegen "Entziehung elektrischer Energie".

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.