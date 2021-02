Motorradfahrer fährt ohne Helm an Polizei vorbei

Ein Motorradfahrer ohne Helm ist einer Polizeistreife in Sonthofen entgegengekommen. Als die Beamten den Mann ansprachen, zeigte er sich uneinsichtig.

25.02.2021 | Stand: 14:07 Uhr

In Sonthofen ist einer Polizeistreife am Dienstagnachmittag in der Burgsiedlung ein Motorradfahrer ohne Helm entgegengefahren. Laut Polizei hing der Helm am Lenker des Motorrads.

Motorradfahrer zeigt sich uneinsichtig

Als die Polizisten den Mann darauf ansprachen, wie gefährlich das Fahren ohne Helm sei, zeigte sich der 41-Jährige uneinsichtig. Wie die Polizei mitteilte, sagte der Mann, dass es den Beamten doch egal sein könne.

41-Jähriger muss Bußgeld zahlen

Der 41-Jährige muss ein Bußgeld zahlen und der Vorfall wird der Führerscheinstelle mitgeteilt.

