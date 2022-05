Mountainbikerin stürzt in Sonthofen und verletzt sich schwer am Kopf

In Sonthofen ist eine 24-jährige Mountainbikerin gestürzt, weil sie mutmaßlich zu schnell unterwegs war. Sie verletzte sich schwer im Kopfbereich.

05.05.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Eine 24-jährige Mountainbikerin ist am Mittwochmorgen die abschüssige Straße vom Berghofer Wald in Richtung Winkel hinunter gefahren. An dieser Stelle ist wegen Fahrbahnunebenheiten eine Geschwindigkeit von maximal zehn Kilometern pro Stunde erlaubt.

Mountainbikerin stürzt in Sonthofen: Schwere Verletzungen im Kopfbereich

Nach Angaben der Polizei stürzte die 24-Jährige mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Sie zog sich bei dem Unfall in Sonthofen schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

