In Sonthofen nimmt ein neues Corona-Testzentrum seinen Betrieb auf

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft eröffnet ein neues Corona-Test-Zentrum. Betrieben wird es ausschließlich von ehrenamtlichen Mitgliedern.

20.05.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Das Oberallgäuer Gesundheitsamt hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Oberallgäu/ Sonthofen mit dem Betrieb eines Corona-Testzentrums beauftragt. Wie die DLRG mitteilt, öffnet die neue Einrichtung am Freitag, 21. Mai, von 17 bis 20 Uhr in der Sonthofer Einsatzzentrale in der Hans-Böckler-Straße 25.

Neues Test-Zentrum in Sonthofen

Das neue Test-Zentrum wird laut DLRG ausschließlich von ehrenamtlichen Mitgliedern der Wasserrettungs-Organisation betrieben. Laut Internetauftritt können Bürger sich auch am kommenden Sonntag, 23. Mai, von 17 bis 20 Uhr dort testen lassen. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet die DLRG im Vorfeld um eine Terminvereinbarung. Ein Test sei auch ohne vorherige Registrierung möglich, könne dann allerdings nicht garantiert werden.

