Anrufer löst mit Fehlinformation Großalarm in Sonthofen aus - Polizei ermittelt Verdächtigen

Ein Mann ruft Anfang Dezember den Notruf und meldet, dass die Allgäu-Sporthalle in Sonthofen brennt - eine Fehlinformation. Jetzt hat ihn die Polizei ermittelt.

24.12.2021 | Stand: 11:10 Uhr

--- Update, 24.12.2021 -- Die Polizei im Allgäu hat einem Mann ermittelt, der Anfang Dezember mit einem Fehlalarm vorsätzlich einen Großeeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften in Sonthofen ausgelöst hatte. Wie berichtet hatte ein zunächst Unbekannter am 2. Szember gegen 1 Uhr nachts über Notruf einen vermeintlichen Brand der Allgäu-Sporthalle gemeldet. Es seien Flammen sichtbar und es käme zu einer starken Rauchentwicklung, teilte der Anrufer mit.

Aufgrund des Anrufs rückte ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Vor Ort konnte jedoch kein Brand festgestellt werden, auch der Anrufer war nicht mehr vor Ort.

Nach Auswertung der gesicherten Spuren konnten die Beamten jetzt einen 40-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Er muss sich nun wegen des Missbrauchs von Notrufen verantworten. Außerdem können ihm die für den Einsatz entstandenen Kosten auferlegt werden, teilt die Polizei mit.

Fehlalarm in Sonthofen: Vermeintlicher Brand in Allgäu-Turnhalle gemeldet (Originalmeldung vom 2.12.)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (2.12.) hat ein Unbekannter der Rettung mitgeteilt, dass es in der Allgäu-Sporthalle in Sonthofen brennt. Mehrere Streifen der Polizei sowie Feuerwehr und Rettungsdienst fuhren mit Blaulicht und Martinshorn zur Einsatzstelle. Doch vor Ort stellten die Einsatzkräfte weder Rauch noch einen Brand fest.

Der Anrufer war ebenfalls nicht vor Ort. Deshalb verfolgen die Beamten nun zurück, woher der Anruf stammte und leiteten Ermittlungen gegen Unbekannt, wegen des Missbrauchs von Notrufen ein. Laut Polizei erwartet die Person eine Freiheitsstraße von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe, sollte sie erwischt werden.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die gegen kurz vor 1 Uhr in der Schillerstraße oder der näheren Umgebung auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 08321/6635-0 zu melden.

