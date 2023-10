Polizei findet nach Hinweis Marihuana, Kokain und mehr bei 18-Jährigem

Dank eines Hinweises führte eine Tüte mit Drogen die Polizei zu einem 18-Jährigen in Sonthofen. In dessen Wohnung finden sie noch deutlich mehr.

15.10.2023 | Stand: 13:40 Uhr

Ein Hinweis auf eine Tüte mit Betäubungsmitteln in einem Park in Sonthofen hat die Polizei zu einem 18-Jährigen geführt, der große Mengen Drogen in seiner Wohnung lagerte. Laut Polizei ging der Hinweis auf die Tüte am Samstag ein - die beiden Personen konnten offenbar auch Hinweise auf den Besitzer der in der Tüte befindlichen Betäubungsmittel geben.

Wohnungsdurchsuchung in Sonthofen: Polizei findet größere Mengen Marihuana und Kokain

Die Polizei durchsuchte daraufhin die Wohnung des Verdächtigen - einem 18-Jährigen aus Sonthofen - und fand größere Mengen an Marihuane und Kokain, sowie diverse Rauschgiftutensilien.

Die Drogen und die Hilfsmittel wurden sichergestellt. Der 18-Jährige wurde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.