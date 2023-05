540 Unterschriften gegen geplantes Zustellzentrum der Post in Sonthofen

Die Post plant ein Zustellzentrum mit einer Postation im Gewerbegebiet Sonthofen-Rieden. Eine Bürgerinitiative stellt sich gegen die Pläne.

16.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Über 540 Bürgerinnen und Bürger machen in Sonthofen ihrem Ärger mit Unterschriften gegen die Pläne der Post und der Stadt Luft. Sie unterstützen die Aktivitäten der Interessengemeinschaft Rieden (IG), teilt die Bürgerinitiative in einer Pressemitteilung mit. In erster Linie gehe es um die zusätzliche Verkehrsbelastung auf Iller-, Mittag- und Hans-Böckler-Straße – falls das geplante Zustellzentrum der Post und eine Poststation mit Automatenbetrieb im hintersten „Sackgassen-Winkel“ des Gewerbegebietes Rieden entstehen sollten, erklärt die IG.

540 Unterschriften in fünf Tagen gegen Postzentrum in Sonthofen-Rieden

Die Interessengemeinschaft startete eine Unterschriften-Aktion, bei der innerhalb von fünf Tagen die Listen mit über 540 Unterschriften gefüllt waren, berichtet die IG in einer Pressemitteilung. Am Montag werden sie mit entsprechenden Begleit-Schreiben an Bürgermeister, Stadträte und Landkreis im Rathaus und im Landratsamt abgegeben. (Lesen Sie auch: Post in Sonthofen: Übergangslösung im ehemaligen Milchwerk geplatzt)

"Hunderte von Fahrzeug-Bewegungen pro Tag"

Vor allem appelliert die IG Rieden an die Kommunalpolitiker und die Post, den Veränderungen innerhalb des zurückliegenden Jahres in Sonthofen Rechnung zu tragen und sich geänderten Verhältnissen zu stellen. „Die Standortfrage für das Zustellzentrum mit seinen zusätzlich Hunderten von Fahrzeug-Bewegungen pro Tag muss auf den Prüfstand“, betonte ein IG-Sprecher mit Blick auf das laufende Bebauungsplan-Verfahren. „Sorgen Sie für einen anderen Standort des Zustellzentrums mit einer besseren Anbindung ans Straßennetz“, heißt es in den Briefen an Bürgermeister und Landrätin. Und: Man könne nicht nur über CO2-Immissionen und Klimawandel reden, es sei „Zeit zum Handeln!“, fordert die IG.

